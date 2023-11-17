在馬尼拉機場傳意外！長榮航空擦撞菲航尾翼 機上旅客情況曝光
長榮航空今在馬尼拉機場傳出和菲律賓航空班機發生擦撞。對此，長榮航空表示，該起事件為是由馬尼拉機場地勤公司作業引起的地安事件，詳細事發原因尚待相關單位進一步調查，機上233名乘客均安，不過行程受影響，將進行後續安排。
長榮航空表示，一架A330-200航機執行BR278馬尼拉-桃園飛航任務，航班原預計於當地時間下午6時50分從馬尼拉機場起飛，該航機由馬尼拉機場地勤公司於停機坪進行後推作業時，右翼尖與菲律賓航空一架A330飛機右側尾翼發生碰觸。
長榮航空指出，本起由馬尼拉機場地勤公司作業引起的地安事件，詳細事發原因尚待相關單位調查。
長榮航空提到，該班機共有2名飛行員、10名空服員以及233名旅客，機上人員均安；後續該航機會進一步檢修，同時長榮航空也將進行旅客相關食宿及後續行程安排。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言