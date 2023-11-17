在馬尼拉機場傳意外！長榮航空擦撞菲航尾翼 機上旅客情況曝光

長榮航空今在馬尼拉機場傳出和菲律賓航空班機發生擦撞。對此，長榮航空表示，該起事件為是由馬尼拉機場地勤公司作業引起的地安事件，詳細事發原因尚待相關單位進一步調查，機上233名乘客均安，不過行程受影響，將進行後續安排。

長榮航空表示，一架A330-200航機執行BR278馬尼拉-桃園飛航任務，航班原預計於當地時間下午6時50分從馬尼拉機場起飛，該航機由馬尼拉機場地勤公司於停機坪進行後推作業時，右翼尖與菲律賓航空一架A330飛機右側尾翼發生碰觸。

長榮航空指出，本起由馬尼拉機場地勤公司作業引起的地安事件，詳細事發原因尚待相關單位調查。

長榮航空提到，該班機共有2名飛行員、10名空服員以及233名旅客，機上人員均安；後續該航機會進一步檢修，同時長榮航空也將進行旅客相關食宿及後續行程安排。