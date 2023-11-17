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響應世界早產兒日 曾馨瑩點亮紫燈籲重視早產兒防治

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市副市長王育敏、衛福部常務次長周志浩與早產兒基金會年度代言人曾馨瑩今晚一同點亮紫燈，呼籲民眾重視早產兒，關懷早產兒健康議題，並為早產兒祈福。記者余采瀅／攝影
台中市副市長王育敏、衛福部常務次長周志浩與早產兒基金會年度代言人曾馨瑩今晚一同點亮紫燈，呼籲民眾重視早產兒，關懷早產兒健康議題，並為早產兒祈福。記者余采瀅／攝影

為響應每年11月17日「世界早產兒日」，台中市政府及台灣早產兒基金會今晚於台中秋紅谷及心之谷教育園區舉辦「傾心呵護小腳丫」點燈儀式，台中市副市長王育敏、衛福部常務次長周志浩與早產兒基金會年度代言人曾馨瑩一同點亮紫燈，呼籲民眾重視早產兒，關懷早產兒健康議題，並為早產兒祈福。

曾馨瑩表示，她身為3個孩子的媽媽，知道孩子如果生病，家長真的會心力交瘁，早產會伴隨一些併發症，一路需要專業人士與醫生給予輔導與幫助，早產兒家長不僅辛苦，經濟上也會有很大的壓力，因此今年擔任公益大使責任非常重大，希望透過自己小小的力量，可以幫助需要幫助的人，也呼籲更多人關心早產兒議題。

周志浩說，今年開始建立兒童專責醫師制度，有醫生專門關心3歲以前孩子的健康，並針對低出生體重的孩子有特殊的關懷計畫，希望對他們有些幫助；每個孩子都是我們的寶貝，尤其是早產兒更需要我們特別的呵護，早產兒家長需要我們的支持，讓孩子可以健康快樂成長。

王育敏表示，台中市加碼提供婚後孕前健康檢查，夫妻一方設籍本市皆可申請，明年並規劃擴大補助設籍台中市未滿34歲孕婦母血唐氏症篩檢，希望可以提早預防。

台中市府呼籲，孕婦應適齡育兒及戒菸、若有早產徵兆，如陰道出血、腹部悶痛、持續子宮收縮、破水等，應選擇就近的中、重度級急救責任醫院接受診治或安胎，並選擇設有新生兒加護病房的醫院待產或生產，將可有效預防早產及降低早產兒死亡或殘疾的風險。

早產兒基金會年度代言人曾馨瑩出席「傾心呵護小腳丫」點燈儀式。記者余采瀅／攝影
早產兒基金會年度代言人曾馨瑩出席「傾心呵護小腳丫」點燈儀式。記者余采瀅／攝影

早產 台中市 王育敏

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