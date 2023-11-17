季節傳染病一次來…兒童急診塞車 醫：流感年底可能大流行

近來小兒科急診激增，彰化基督教醫院急診現場所見，以往有季節規律性的傳染病，例如夏季的腸病毒、細菌性腸胃炎，冬季的流行性感冒和病毒性腸胃炎，都在2022年底後同時流行，醫師提醒，流感本就是秋冬的流行病，很可能在年底又有更大規模流行。

彰基提醒，新冠肺炎病毒仍存在社區中，但因多數人都曾確診，二度感染也多是輕微症狀，誘因其他呼吸道病毒盛行，家長反而容易忽略感染新冠肺炎的可能性，新冠肺炎對嬰幼、高齡及慢性病族群仍有較高的重症疑慮；若家中幼兒有發燒者，建議先快篩再就醫。

往年常在冬季傳播的流行性感冒，從今年春季後反而進入流行期，趨勢在夏季不降反增，醫師也預測可能在年底又有大規模流行；另呼吸道融合病毒（RSV）今年夏季又再次出現感染潮，餘波至今，RSV首次感染容易高燒數日、咳嗽多痰，嬰幼兒尤其容易引起細支氣管炎、哮喘，或誘發氣喘發作，造成呼吸窘迫，甚至需要住院治療。

彰基也說，腺病毒在夏季以來也是造成兒童高燒不退的元兇之一，常見症狀有扁桃腺發炎、化膿，少數有結膜炎症狀，特色是高燒五到七天不退，雖然少有併發症，但常反覆高燒累壞家長，醫師也發現偶有合併兩種或三種以上病毒共同感染，造成連續高燒超過一星期的案例。

彰基兒科急診主治醫師陳舜任表示，從去年疫情比較緩解之後，原本孩童較常流行的呼吸道病毒、腸胃道病毒從去年5月大肆地開始慢慢回到社區，造成一波波傳染。

陳舜任建議，若孩童生病發燒可觀察退燒時的活動力、食慾，若都還可以能先洗個溫水澡，或使用退燒藥讓孩童做支持性的治療，但孩童食慾下降越來越明顯，活力在沒燒的時候也非常差，甚至有發燒危險徵兆，例如高燒超過41度、呼吸急促、心跳非常的快，或者是意識有變化、持續的嘔吐、腹痛嚴重狀況，就應到兒童急診檢查。