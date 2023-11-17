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羅一鈞台南防疫任務倒數 下周登革熱進入保全期

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
登革熱前進應變工作隊工作情況。圖／疾管署提供
登革熱前進應變工作隊工作情況。圖／疾管署提供

今年本土疫情寫下十年來次高紀錄，其中又以台南市最為嚴峻，疾管署副署長羅一鈞在9月18進駐台南，擔任「登革熱前進應變工作隊」隊長。近期台南市新增病例數逐漸下降，羅一鈞表示，下周起進入保全期，並準備工作隊解編相關任務。

台北市本周登革熱疫情持續下降，近五日（11月12日至16日）新增502例，較上周同期727例、下降31%，估計本周病例數將由上周的1,010例下降至約700例，達成單周低於一千例特階段性目標。衛福部長薛瑞元預計20日前往視察，薛瑞元曾表示，如果疫情都沒問題，前進應變工作隊就可以解編，羅一鈞就可以回家洗衣服了。

工作隊與國衛院、台南市府共同評估納入保全期的「滅孓保全計畫」。羅一鈞表示，下周起（19日）進入保全期，預計會執行到12月底；其中11月19日至25日為保全計畫準備期；11月26日至12月9日動員高風險里孳生源清除及列管點巡檢；12月10日至16日查核成果；12月17日至23日複查及檢討改善。

羅一鈞表示，保全期後預期各熱區疫情會逐漸降溫，但仍會有零星病例，接下來會透過鄰里動員清除孳生源，並且恢復詳細疫調。而工作隊要解編的任務一環就是要銜接政府的保全計畫，讓疫情能夠有效控

羅一鈞說，台南市10個流行熱區疫情全數下降，其中安平區、仁德區、歸仁區因病例發生率明顯降低，經工作隊建議市府已決定於下周一起調降為暖區，其他7個熱區有望在接下來2至4周陸續降級。疾管署會持續協助台南市執行「滅孓保全計畫」以進一步壓制疫情傳播，避免疫情越冬。

疫情 保全 台南

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