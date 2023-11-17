全國電子打造跨世代ESG永續三部曲！永續行動從孩童扎根　循環再生商品點亮綠色新希望

連鎖3C家電全國電子為構築全民美好生活體驗，持續發揮企業的力量推動「永續循環、數位包容與教育、社區關懷」永續三部曲，成功實踐ESG永續行動，2023年陸續舉辦「偏鄉學校電腦捐贈計畫」、「科技體驗活動」、「端午及中秋社區關懷」等活動，同時攜手工研院獨家推出「循環經濟商品」，期望持續創造永續價值寫下ESG新頁。

全國電子為推廣節能家電，全台門市展售的四大家電皆擁有節能認證，更鼓勵顧客參與「汰舊換新廢四機家電妥善回收行動」。根據統計，台灣每年平均可回收處理253萬台廢棄液晶電視與螢幕，過去除了碾碎玻璃用來鋪路外，也可能經過固化處理後掩埋地底，不僅造成廢棄物處理問題，更破壞環境與生態。

全國電子在商品銷售的同時，也許下「永續循環」的承諾，今年與工研院攜手合作，將廢棄液晶玻璃轉化為「玻璃奈米孔洞吸附材料」，再生成友善環境的ESG綠色商品「ESG環保多功能調濕桌墊」、「ESG環保除臭調濕包」，該產品調節空氣濕度後仍可重複使用、還原過程更無耗能，本次更與廣受年輕人喜愛的「樂天女孩」聯名合作，為「永續循環」大聲應援，並在全國電子雙11破盤滿額贈活動中獨家登場，目前全國電子EC線上購物熱賣中。全國電子未來將持續透過ESG活動及綠色產品規劃達到綠色倡議，並期盼顧客一同參與「循環經濟再生」，共同實現永續發展目標，打造綠色新希望。

台灣作為科技島，數位科技深刻影響著全民生活，全國電子為實現數位平權、縮短偏鄉數位落差，與資策會合作「原鄉部落･數位關懷」活動，發起「偏鄉學校電腦捐贈計畫」，捐贈204台展示筆電，積極參與「數位包容」的推動，培養下一代的數位扎根，讓科技成功接軌城鄉。

「揪感心的社區好鄰居」全國電子是全民邁向科技生活的第一道門，自2014年起舉辦「讓未來的主人預見未來」系列活動，在全台門市已推行超過700場，讓全民永續的意識從小開始培養。11月4日更與資策會、博幼基金會共同舉辦跨場域「科技體驗活動」，分別在全國電子基隆門市及資策會Living Lab+邀請偏鄉孩童體驗科技的應用，學習電腦創作，實現「童心無界線」，創造新未來。

全國電子持續發揮「揪感心」的企業永續精神，「社區關懷ESG」全台送愛不間斷，由門市人員組成愛心義工，與華山基金會齊心守護弱勢長者，今年跑遍9個縣市，中秋節前夕前往台中、彰化、台南及高雄、屏東等地為弱勢長者送上暖心陪伴與關懷禮，同時也化身「家電健檢師」，為長者的居家安全把關，更捐贈小家電給需要的長輩，成就企業永續典範，貢獻社會發展不遺餘力。