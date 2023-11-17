影／宛如置身閃耀星海夜空中 屏東四重溪溫泉季今點燈迎客

全台最南的屏東縣車城四重溪和牡丹旭海溫泉區，縣府5年前起配合台灣燈會在屏東，於溫泉季期間在兩地打造璀璨浪漫燈海夜景，成為人氣景點；縣府今年請藝術家團隊融入在地元素和音樂，打造有別以往的沉浸式賞燈氛圍，「宛如置身閃耀星海」的試燈照已在網路瘋傳，縣長周春米今晚點燈後登場；地方文化人卻嘆仍「欠一味」。

四重溪因早期居民步行需經4道蜿蜒溪流，故稱四重溪，日治時期就是泡湯勝地，曾與台北北投、陽明山、台南關仔嶺並列「台灣四大名湯」，日本皇室宣仁親王曾到此度蜜月泡湯，後因軟硬體建築跟不上時代又地處偏遠，曾沒落長達半世紀；縣府10年前起投入數億逐年改造溫泉公園，打造燈飾夜景、辦系列活動，委外經營業者去年引進與水豚互動的「卡比園區」，近4個月創下60萬旅遊人次紀錄。

縣府今年的燈飾夜景設計跳脫以往風格，以策展方式在兩地導入燈光藝術，藝術家團隊將「群山環繞、溫泉和溪水」的特色融入燈飾創作，包括以溫暖亮色系代表冬日的暖陽、用排灣族鼻笛圖紋延伸視覺背景等意象，傳遞泡湯的療癒感受，「出發」、「祈福」、「獲得」及「牽絆」4主題，讓遊客探索在地土地、泉水和陽光的記憶，還搭配市集、郵輪巴士、路跑和看電影等系列活動。

「少了在地人文歷史元素『這一味』，可惜了！」恆春半島文史工作者念吉成說，縣府年年用心舉辦溫泉季活動，今年燈區透過藝術融入在地文化元素，但過於意象，遊客不知道歷史沿革和人文故事，等「煙火」消失後人潮散去，沒有和在地連結的心情悸動，它有原漢交流、日本親王蜜月湯、二戰末震洋自殺艇敢死隊員送別的動人故事，可透過老照片展和導覽傳達，豐富文化內涵。