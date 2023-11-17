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新竹第一間百貨公司舊址新開張 或者新州屋18日試營運

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
或者新州屋二樓餐酒館，酒單設計呼應昭和以來的日式浪漫。圖／或者提供
或者新州屋二樓餐酒館，酒單設計呼應昭和以來的日式浪漫。圖／或者提供

新竹第一間百貨公司在1934年在新竹東門市場前開業，為當時最時髦的百貨公司。新竹耕耘多年的人文美學品牌「或者」接手經營，以「食物、料理、社交」概念營運，近期整修完畢，將於本周六11月18日試營運，歡迎民眾前來。

「或者新州屋」團隊在修復初期，評估原有的構造及設計，並加入營運上的需求，由「雄本老屋」負責修繕，著手復刻及保存新州屋原有的樣貌。在修復過程中，還原了破損的外牆溝面磚，保留空間原有的結構，以及重要的痕跡。在創新上，找來操作成熟魅力商空的「硬是設計」、「水色設計」，聯手將當代詩意又極簡的設計語言，融合在老屋當中。

這次設計的空間共四樓，一樓門市「新州選品」，精挑台灣好食飲，二樓是以新竹味為主張的「餐酒館」，酒單設計呼應昭和以來的日式浪漫。三樓「共創廚房」主打飲食社交，歡迎所有人前來的美感廚房，由歐系美學廚具品牌SVAGO贊助設備。同時結合閱讀與料理主題活動，還可揪團煮飯，約三五好友一起動手創作料理餐桌，四樓為半戶外空間「城市露台」。

經營團隊表示，將會持續在此創造不同的策展與活動可能，「或者新州屋」乘載不同年代的店舖營運，要打造新竹市中心東前街上的光景。在熄燈20年後，重新點亮，經營團隊「或者」，將以食物、料理、社交，譜寫新的故事。

試營運主題為「Gather Together」，希望大家聚在新州屋，用吃來交朋友，11月18日起當日的「酒醬風派對」邀請 MANO MANO、禾發堂地酒、Fancy Tofu 發酵物三個品牌輪番上陣的工作坊。每場活動名額有限，請預先報名。

或者新州屋 OR House將於11月18日周六起試營運，試營運時間為周三到周日早上11點到晚上10點，地點於新竹市東前街16號。

或者新州屋三樓共創廚房，主打飲食社交，歡迎所有人前來的美感廚房。圖／或者提供
或者新州屋三樓共創廚房，主打飲食社交，歡迎所有人前來的美感廚房。圖／或者提供
屋內相當有設計感，能感受到紅磚紋理與水泥溫度，新作管線、開立天窗的現代簡約。圖／或者提供
屋內相當有設計感，能感受到紅磚紋理與水泥溫度，新作管線、開立天窗的現代簡約。圖／或者提供
新竹或者新州屋前身為新竹第一間百貨公司。圖／或者提供
新竹或者新州屋前身為新竹第一間百貨公司。圖／或者提供
新竹或者新州屋本週六試營運，圖為一樓大門。圖／或者提供
新竹或者新州屋本週六試營運，圖為一樓大門。圖／或者提供
或者新州屋以「酒醬風」串連各樓層，進駐一樓新州選品的 MANO MANO 特別開設酒醬風限定店，以在地酒醬為概念設計馬卡龍。圖／或者提供
或者新州屋以「酒醬風」串連各樓層，進駐一樓新州選品的 MANO MANO 特別開設酒醬風限定店，以在地酒醬為概念設計馬卡龍。圖／或者提供

新竹 團隊

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