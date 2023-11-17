港驗福源花生醬黃麴毒素超標 竹市衛生局最新檢驗出爐
近日香港消費者委員會報告指新竹知名品牌「福源花生醬」，驗出含有黃曲霉毒素（黃麴毒素）超標，不少民眾憂心食安問題。業者昨天喊冤受檢花生醬為過期品，已委請律師處理，新竹市衛生局今天指出，今年9月14日抽驗「新竹福源花生醬」檢驗總黃麴毒素、黃麴毒素B1、赭麴毒素A，結果均符合規定，請民眾放心。
新竹知名的「福源花生醬」創立至今70年，負責人曾俊強昨天受訪強調，福源販售的花生醬都是當天新鮮現做，也沒有放防腐劑，每罐花生醬保存效期只有三個月，他認為香港消費者委員會檢驗的福源花生醬已過期多月，檢驗結果是嚴重損及福源商譽。
新竹市衛生局長陳厚全表示，為保障民眾食的安全，衛生局定期執行市售食品真菌毒素汙染監測計畫，包含抽驗花生製品，檢驗項目為總黃麴毒素、黃麴毒素B1、赭麴毒素A等，今年也針對新竹市知名的花生醬製造商「福源食品有限公司」、「新福源國際企業有限公司」及「寶地食品行」等三家抽驗。
新竹市衛生局今年分別檢驗「新竹福源花生醬（有效日期：2023/12/12）」、「新福源椒麻花生醬（有效日期：2024/02/26）」、「微量日曬鹽花生醬（有效日期：2023/12/08）」，結果均符合規定。後續會持續加強市售食品抽樣，全力捍衛食安。
衛生局指出，食品製造業者應遵循食品安全衛生管理法，落實自主管理，檢視產品製程，強化品質管制，管控貯存溫濕度，妥善儲存原物料，採用先入先出原則，確保原料與成品符合衛生規格，才能保證產品的衛生安全，保障消費者權益及自身之商譽。
衛生局也提醒民眾購買花生及其製品時，要特別注意包裝的完整性，應置於密封罐、袋內免於受潮，開封後應盡早食用完畢，或存放於冰箱維持低溫，以降低黴菌生長，亦可選擇信譽良好的商家，若產品已超過有效日期或有發黴等異狀，應該避免食用。
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