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台灣人超愛吃保健食品？網友最常吃的7種保健品是什麼？

聯合新聞網／ 食力Foodnext
圖/食力Foodnext
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整理=編輯部

現代人生活忙碌、3餐不定，容易引發身體的各種毛病，因此民眾便轉而從「營養保健品」中攝取平時缺乏的各項元素，希望能夠維持身體的機能正常運作。我們就針對網上關於「保健食品」相關話題進行觀測，一同看看受到最多熱議的保健食品是哪些吧！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「保健食品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的保健食品排行。

營養不均交給「綜合維他命」！

觀察近3個月內網友針對「保健食品」相關話題的討論，發現「綜合維他命」為最受熱議的保健食品。維生素是維持人體正常運作所需的物質，但由於人體無法自行產生這些元素，再加上若是平時飲食不均衡，則容易缺乏某些特定維生素，此時便可以從維他命當中獲取。

就有網友詢問，長期吃綜合維他命身體有何變化？引來許多鄉民回覆，說道「自從跟著孕婦同事一起吃之後，再也沒有嘴破了，有點神」、「我自己覺得比較不會便秘」、「維他命C我覺得真的會讓皮膚比較好耶」，點出身體機能在服用綜合維他命之後有得到改善；不過，也有少部分人提到「沒有效」、「感受不出差異」，認為攝取綜合維他命並沒有讓體質改善的功用。建議民眾可以先從「飲食」中攝取各種營養素，而將綜合維他命作為輔助營養品攝取。

「益生菌」成效因人而異需親自使用

而「益生菌」也是許多人愛用的保健食品。攝取益生菌能夠幫助人體從腸道改善菌叢生態，並達到讓身體機能正常、強健的功效，討論區就有民眾請益「益生菌該怎麼選擇？」，吸引眾多益生菌愛用者分享經驗，提到「個人吃益生菌心得：親身體驗才有用」、「益生菌要吃3個月左右才知道適不適合自己體質，不適合就換個品牌」，指出益生菌有效與否取決於個人體質，每個人適用的種類不盡相同，必須親身嘗試過才會了解使用成效。

網友對膠原蛋白評價不一 挑選保養食品時應清楚辨認成分與禁忌

此外，「膠原蛋白」則能夠幫助人體外在「養顏美容」、內在「保養關節、骨骼」。不過論壇上關於膠原蛋白保健品的評價不一，有人認為服用膠原蛋白的成效不彰，卻也有許多人提到「吃了一段時間覺得皮膚有稍微變得光滑透亮一些」等對於膠原蛋白的功效表達肯定的相關評價。

保健食品的種類百百種，提醒民眾在挑選時要特別注意，看清標示中的成分、禁忌，同時也可以諮詢醫師的專業建議，避免同時服用相衝突的保健品，才能吃得健康又安心！

【本文獲Social Lab社群實驗室授權刊登，原文標題：台人超愛吃保健食品？網議七大保健食品幫你改善身體機能！】

審稿編輯：林玉婷

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保健食品 維他命 膠原蛋白

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