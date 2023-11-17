冷空氣南侵！彭啟明曝「1張圖」看雲型：很有冷的樣子

今天各地都降溫，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，冷空氣南侵，整個東海到台灣北方海面的雲型，很有冷的樣子。記得多穿件衣物，預防感冒，多注意年長者健康。

他說，這波也帶來部分境外空氣汙染，目前尚未到不健康等級，但敏感朋友可以多注意。 留意明天到周日清晨的輻射冷卻低溫，有機會比目前低溫降 1-2度。