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冷空氣南侵！彭啟明曝「1張圖」看雲型：很有冷的樣子

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天鋒面遠離，乾冷空氣影響台灣，除花東外，降雨停止，晴朗多雲。本報資料照片
今天鋒面遠離，乾冷空氣影響台灣，除花東外，降雨停止，晴朗多雲。本報資料照片

今天各地都降溫，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，冷空氣南侵，整個東海到台灣北方海面的雲型，很有冷的樣子。記得多穿件衣物，預防感冒，多注意年長者健康。

他說，這波也帶來部分境外空氣汙染，目前尚未到不健康等級，但敏感朋友可以多注意。 留意明天到周日清晨的輻射冷卻低溫，有機會比目前低溫降 1-2度。

天氣風險公司說，今天鋒面遠離，乾冷空氣影響台灣，除花東外，降雨停止，晴朗多雲。昨晚至今晨最低溫桃園楊梅13.7度，中南部郊區15-18度。白天氣溫回升，北部18-19度，中南部23-27度，花東20-22度。夜間至明晨晴朗，輻射冷卻作用強，中北部市區低溫降至13度，南部16-17度，郊區可能達10-12度。晚間或早晨出門需保暖。

冷空氣南侵，整個東海到台灣北方海面的雲型，很有冷的樣子。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
冷空氣南侵，整個東海到台灣北方海面的雲型，很有冷的樣子。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

低溫 彭啟明

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