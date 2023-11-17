聽新聞
test
0:00 / 0:00
冷空氣南侵！彭啟明曝「1張圖」看雲型：很有冷的樣子
今天各地都降溫，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，冷空氣南侵，整個東海到台灣北方海面的雲型，很有冷的樣子。記得多穿件衣物，預防感冒，多注意年長者健康。
他說，這波也帶來部分境外空氣汙染，目前尚未到不健康等級，但敏感朋友可以多注意。 留意明天到周日清晨的輻射冷卻低溫，有機會比目前低溫降 1-2度。
天氣風險公司說，今天鋒面遠離，乾冷空氣影響台灣，除花東外，降雨停止，晴朗多雲。昨晚至今晨最低溫桃園楊梅13.7度，中南部郊區15-18度。白天氣溫回升，北部18-19度，中南部23-27度，花東20-22度。夜間至明晨晴朗，輻射冷卻作用強，中北部市區低溫降至13度，南部16-17度，郊區可能達10-12度。晚間或早晨出門需保暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言