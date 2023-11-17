聽新聞
test
0:00 / 0:00

照顧腸病毒兒 勤洗手、戴口罩

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣27歲蕭姓女子的兩名子女感染腸病毒，照顧期間她勤洗手仍被傳染，雙手、雙腳布滿紅疹，連身體都有，症狀比孩子還嚴重；醫師提醒家有腸病毒病童的家長不只勤洗手，照顧時最好全程戴口罩。

「真是顛覆想像。」蕭姓患者表示，最初喉嚨痛，接著發燒，就醫被診斷為咽喉炎，她以為只是小感冒，吃藥後應該兩天會改善，不料兩天後雙手、雙腳開始出現紅疹，越來越多，連嘴角、口腔長水泡和潰瘍，紅疹蔓延到身體，她嚇得昨天再度就醫，被轉介衛福部彰化醫院小兒科，確診是腸病毒。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，蕭姓患者的口足手症很明顯是感染腸病毒，大人免疫力雖較強，感染腸病毒機率較低，或感染後的病症輕微，但不能掉以輕心，蕭姓病患的6歲女兒與5歲兒子在兩周前感染腸病毒，她照顧兒女時雖都洗手，可能一不小心被傳染。

馬瑞杉指出，目前天氣變涼冷，腸病毒還在大流行，腸病毒傳染力很強，主要透過糞口傳染，也可能接觸傳染和飛沫傳染，家中孩童若感染腸病毒，除了消毒環境，家長千萬不要共食，餵食病童及清理病童的口鼻分泌物、嘔吐物、糞便前後一定要用肥皂洗手，全程佩戴口罩。

馬瑞彬表示，感染腸病毒經過治療，可在7至10天內痊癒，大人感染腸病毒的症狀通常不嚴重，但有引發重症及心肌炎的個案，也有死亡風險，所以孩童感染腸病毒，大人也要提高警覺。

腸病毒

延伸閱讀

影／照顧腸病毒兒...家長手腳「種草莓」 驚訝感染這種病顛覆想像

今年最小！女嬰出生僅8天感染腸病毒 癲癇又心律不整

小心！雲林腸病毒1男嬰重症死亡 10月停課27班「疫情還在燒」

南市托育機構爆12名嬰幼兒感染腸病毒 輔導緊急停托

相關新聞

3項爭議 公廁評鑑拿高分惹議

環境部昨公布民眾公廁評比結果，滿分五分，平均分數高達四點九一分，其中又以高鐵、加油站廁所最滿意，台鐵、超市、宗教等場域分...

環團：公廁樣本數不足 才拉高評鑑分

環境部環管署今年開放民眾參與公廁評鑑，滿分五分，平均分數高達四點九一分，引發熱議。看守台灣協會秘書長謝和霖質疑，參與評鑑...

33萬名女性照顧離職 勞部：3個月內提解方

立委洪申翰昨在立院質詢時指出，去年約卅三萬名女性因顧老、顧小，退出勞動市場，要求勞動部三個月內提出政策方案；民團則倡議應...

百億基金在哪 癌藥回歸健保總額

癌症新藥價格昂貴，為減輕癌友經濟負擔，衛福部曾承諾將於明年成立「百億規模」的癌症新藥基金，但衛福部目前僅規畫於健保總額中...

豬皮降三高？ 國健署闢謠：吃進更多油脂

三高患者的飲食控制相當重要，許多高油、高鹽食物都要忌口，但網路卻流傳「豬皮可以降三高」，更宣稱是中醫的「藥食同源」食材。...

臺北文創 再奪文馨獎金獎

由文化部主辦的第十六屆文馨獎昨舉行頒獎典禮。臺北文創長期關注文化創意產業發展，挹注資源打造創意平台、深耕文創人才培育，積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。