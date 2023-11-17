照顧腸病毒兒 勤洗手、戴口罩

彰化縣27歲蕭姓女子的兩名子女感染腸病毒，照顧期間她勤洗手仍被傳染，雙手、雙腳布滿紅疹，連身體都有，症狀比孩子還嚴重；醫師提醒家有腸病毒病童的家長不只勤洗手，照顧時最好全程戴口罩。

「真是顛覆想像。」蕭姓患者表示，最初喉嚨痛，接著發燒，就醫被診斷為咽喉炎，她以為只是小感冒，吃藥後應該兩天會改善，不料兩天後雙手、雙腳開始出現紅疹，越來越多，連嘴角、口腔長水泡和潰瘍，紅疹蔓延到身體，她嚇得昨天再度就醫，被轉介衛福部彰化醫院小兒科，確診是腸病毒。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，蕭姓患者的口足手症很明顯是感染腸病毒，大人免疫力雖較強，感染腸病毒機率較低，或感染後的病症輕微，但不能掉以輕心，蕭姓病患的6歲女兒與5歲兒子在兩周前感染腸病毒，她照顧兒女時雖都洗手，可能一不小心被傳染。

馬瑞杉指出，目前天氣變涼冷，腸病毒還在大流行，腸病毒傳染力很強，主要透過糞口傳染，也可能接觸傳染和飛沫傳染，家中孩童若感染腸病毒，除了消毒環境，家長千萬不要共食，餵食病童及清理病童的口鼻分泌物、嘔吐物、糞便前後一定要用肥皂洗手，全程佩戴口罩。

馬瑞彬表示，感染腸病毒經過治療，可在7至10天內痊癒，大人感染腸病毒的症狀通常不嚴重，但有引發重症及心肌炎的個案，也有死亡風險，所以孩童感染腸病毒，大人也要提高警覺。