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苗栗6寶媽懷雙胞胎 早產26週女嬰轉診搶救保命

中央社／ 苗栗縣16日電

苗栗1名「6寶媽」今年再次懷孕，並於26週時早產生下一對雙胞胎女嬰，體重均不到1000公克，為恭醫院啟動急重症轉診快速通道，將雙胞胎女嬰送中國醫藥大學兒童醫院搶救保命。

頭份市為恭紀念醫院今天透過新聞稿指出，這名39歲陳姓婦人已生產過6胎，今年6月因生理期延遲，前往婦產科就診，檢查發現已懷孕5個多月，後續疑因家庭經濟因素未定期接受產檢，直到7月間，婦人突然感到密集下腹劇烈疼痛，伴隨陰道出血，被緊急送至醫院。

為恭醫院去年起與中國醫藥大學策略聯盟引進醫學中心級醫師。陳姓婦人到院當天，婦產科醫師陳柏廷得知她懷有雙胞胎且懷孕週數不足，有早產跡象，啟動跨科別會診，由小兒科醫師徐宇辰、中醫大附設兒童醫院嬰兒室主任蔡明倫一同在產房待命。

院方表示，婦人自然產下1對雙胞胎女嬰，因26週早產，女嬰出生時體重分別只有880、990公克，心肺等器官功能皆發育不完全，出現呼吸急促，情況極不穩定，住進新生兒加護病房，經評估後給予持續性正壓呼吸器，這台機器是由藝人賈永婕今年5月所捐贈，具備急救甦醒器、高流量氧氣治療及小兒正壓呼吸器功能，此時派上用場，維持女嬰不穩定的呼吸。

為妥善照顧超低體重的早產女嬰，院方也啟動與中國附醫兒童醫院合作建立的「急重症轉診快速通道」，在1小時內送達台中中國醫藥大學附設兒童醫院。

為恭醫院表示，胎兒的主動脈和肺動脈之間存在一個「動脈導管」的連通道，通常足月兒在出生後2至3天內會自動關閉，但對於早產兒而言，動脈導管的平滑肌纖維層較薄，無法有效地關閉通道，稱為「開放性動脈導管」。經評估後，醫師為這對雙胞胎做了開放性動脈導管心導管關閉術，術後恢復情況良好，如今女嬰體重也穩定上升中。

為恭醫院指出，去年12月起由中國醫藥大學附設兒童醫院支援院內新生兒科醫療業務，每週安排新生兒科專科醫師到院提供臨床醫療服務看診巡視新生兒，強化緊急醫療新生兒照護能力，透過合作模式，持續提升苗栗縣孕產婦和新生兒專業的醫療服務。

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