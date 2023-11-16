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馬偕醫院要求請特休受訓惹議 工會：應認列工時

中央社／ 台北16日電

馬偕醫院要求醫護請特休參加訓練課程惹議，院方今天表示，到職給假優於勞基法，造成誤解會再討論。台北市醫師職業工會回應，既是醫院指派受訓工作所需技能，即應認列工時。

為能與死神搶命，醫護必須在緊張繁忙的臨床工作中，持續參加相關訓練。然而台北市醫師職業工會近日接獲投訴，馬偕紀念醫院要求醫護接受「ACLS」（成人高級心臟救命術）訓練，不僅未給公假，還必須請「特休」。

對此，馬偕醫院今天透過新聞稿說明，該院ACLS執照訓練均為公假公費，針對醫學系畢業後一般醫學訓練（PGY）醫師到職時，已盤通考量日後接受再認證等相關訓練課程時數，因此到職時即給予14天年度特休假，遠優於勞基法凡工作滿半年享有3天、工作滿1年享有7天特休的規定。

院方表示，有鑑於PGY醫師在醫院扮演不可或缺的角色，在提供完整培訓與相關訓練之後，是注入國家未來醫療產業的新血，對於此次事件造成的誤解，會再進行內部討論。

但台北市醫師職業工會秘書徐維琪秀出投訴者所提供的截圖，馬偕發給醫師的信件中，寫著「課程不得申請公假，請使用特休前往上課，也請自行預約不值班並提前知會臨床科」。

徐維琪接受中央社記者電話訪問時質疑，馬偕聲明的言下之意，難道是因給假已優於勞基法，多出來的都算公假，拿來上課剛好，守法只是及格，何況馬偕開出14天特休來招募醫師，實際上卻可能因人力吃緊而無法請假，甚至被當成公假、被迫拿來上課，院方卻自認是給予勞工天大的恩惠，讓人傻眼。

徐維琪指出，11月初接到投訴，第一時間就向台北市政府勞動局檢舉，6年前隨勞基法上路，PGY等住院醫師也適用，必修的急救課程須列為工作時數，政府單位一再宣導，馬偕醫院不可能不知道，但醫院陋習就是一直「拗」適用勞基法的醫護人員。

她說，工會呼籲馬偕勿再情緒勒索，要求勞工為了撐起醫療環境自我剝削，既然是醫院指派受訓工作所需技能，即應認列工時，至於馬偕表示造成誤解會再內部討論，嚴正要求讓工會參與，任何影響受僱醫師勞動條件決策，應切實傾聽基層聲音，若因此有不利待遇，將發起後續抗議行動。

徐維琪強調，待收到勞動局通知，工會將陪同馬偕醫院企業工會，與勞檢員一起實地訪查，同時要求針對醫院的違法行徑及其違法獲利重罰，政府單位應該以明確且嚴格的罰則樹立榜樣，讓醫院不敢再違法，落實勞基法。

馬偕醫院 醫師 特休 職業工會

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