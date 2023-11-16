快訊

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

買保險沒用？他喊一堆人都被騙 良心業務員吐真話：關鍵在你有沒有做功課

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／照顧腸病毒兒...家長手腳「種草莓」 驚訝感染這種病顛覆想像

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
華山基金會溪湖社區愛心天使站揪獨老捏麵，橫笛老師蘇俊琪陪伴獨老捏兔子。記者簡慧珍／攝影
華山基金會溪湖社區愛心天使站揪獨老捏麵，橫笛老師蘇俊琪陪伴獨老捏兔子。記者簡慧珍／攝影

彰化縣27歲蕭姓女子的兩名子女感染腸病毒，照顧期間她勤洗手仍被傳染，雙手、雙腳布滿紅疹，連身體都有，症狀比孩子還嚴重；醫師提醒家有腸病毒病童的家長不只勤洗手，照顧時最好全程戴口罩。

「真是顛覆想像。」蕭姓患者表示，最初喉嚨痛，接著發燒，就醫被診斷為咽喉炎，她以為只是小感冒，吃藥後應該兩天會改善，不料兩天後雙手、雙腳開始出現紅疹，越來越多，連嘴角、口腔長水泡和潰瘍，紅疹蔓延到身體，她嚇得今天再度就醫，被轉介衛福部彰化醫院小兒科，確診是腸病毒，以前知道大人也會得到腸病毒，「不知道那麼嚴重」。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，蕭姓患者的口足手症很明顯是感染腸病毒，雖然大人免疫力較強，感染腸病毒機率較低，或感染後的病症輕微，但仍不能掉以輕心，蕭姓病患的6歲女兒與5歲兒子在兩周前感染腸病毒，她照顧兒女時雖都洗手，可能一不小心被傳染。

馬瑞杉指出，目前天氣變涼冷，腸病毒還在大流行，腸病毒傳染力很強，主要透過糞口傳染，也可能接觸傳染和飛沫傳染，家中孩童若感染腸病毒，除了消毒環境，家長千萬不要共食，餵食病童及清理病童的口鼻分泌物、嘔吐物、糞便前後一定要用肥皂洗手，全程佩戴口罩。

馬瑞彬表示，感染腸病毒經過症狀治療，可在7至10天內痊癒，大人感染腸病毒的症狀通常不嚴重，但有引發重症及心肌炎的個案，也有死亡風險，所以家中孩童感染腸病毒，大人也要提高警覺。

腸病毒

延伸閱讀

今年最小！女嬰出生僅8天感染腸病毒 癲癇又心律不整

小心！雲林腸病毒1男嬰重症死亡 10月停課27班「疫情還在燒」

南市托育機構爆12名嬰幼兒感染腸病毒 輔導緊急停托

天氣轉涼…腸病毒還在燒！疾管署公布急診、就診人數

相關新聞

影／公廁評比結果出爐！高鐵最讚 機關學校、台鐵敬陪末座

過去公廁評鑑都由各縣市環保局進行，但為讓公廁確實符合社會期待，環境部環管署今年首度讓大眾參與評鑑，結果發現，民眾最滿意高...

偏乾大陸冷氣團報到 賈新興：明起6天好天氣但這天最低溫10度以下

首波大陸冷氣團今天報到，天氣會變乾冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今天苗栗以北及宜蘭會下雨，但...

花若盛開蝴蝶自來？ 林試所研究證實：蝴蝶是有選擇的

諺語「花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，天自安排」，以用花朵來比喻人生，只要盛放精彩，不愁沒出路；實際上自然界中，研究人員發...

珍珠芭樂大減產！價格持續飆漲 果農自銷一台斤45元

珍珠芭樂持續飆漲！受到日前高溫降雨及小犬颱風狂風影響，落果受損嚴重，減產近7成，嘉義縣新港鄉海瀛村芭樂達人劉秀寬說，她自...

網傳豬皮「藥食同源」可降三高？中醫師聽了搖搖頭

對三高患者來說，飲食控制相當重要，許多高油、高鹽的食物都要忌口，不過網路流傳「豬皮可以降三高」，更稱說是中醫領域「藥食同...

這不是魔法！電子橋樑助癱瘓者重新行走幕後功臣原是他

人的身體不像電影，沒有魔法可以讓重大傷殘回覆康健。但持續創新的科技，確實有可能帶來恢復的曙光。格特揚奧斯坎（Gert-J...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。