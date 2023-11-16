倒數2周！把握萬里蟹最後產季 體驗隱藏版小旅行

每年秋季就是萬里蟹產季，新北市漁業處表示，「野柳假日活蟹市集」倒數最後2周，愛大啖螃蟹的民眾要把握機會，另外，還有隱藏版小旅行，民眾來野柳吃蟹外，不訪來趟深度旅遊體驗漁村風情。

漁業處表示，來到野柳不能錯過假日活蟹市集，這裡販售的萬里蟹，都是由萬里區漁會螃蟹產銷班成員精心挑選，不僅新鮮生猛，肉質更是肥美，產銷班林太太說，從捕蟹船卸貨後的分蟹、販售及蒸煮都是產銷班的成員共同完成的，就是為了挑最新鮮的萬里蟹給民眾。

萬里蟹除了新鮮度非常重要，蒸煮的時間也是一大學問，市集人員會以烹煮40年的經驗來判斷熟度，讓最鮮嫩多汁的萬里蟹完美上桌。

漁業處表示，除了萬里蟹、知名景點野柳地質公園，還有「隱藏版行程」，瑪鋉漁村文化生活協會規畫漁村小旅行，在地資深嚮導會帶領民眾走訪野柳漁港介紹捕蟹漁具、漁法，還有展示童玩及漁具用品等充滿漁村文化氣息的閩南式建築「瑪鋉居」，透過導覽深度了解萬里蟹的產地漁村歷史及文化。