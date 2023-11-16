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倒數2周！把握萬里蟹最後產季 體驗隱藏版小旅行

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
每年秋季就是萬里蟹產季，新北市漁業處表示，「野柳假日活蟹市集」倒數最後2周，愛大啖螃蟹的民眾要把握機會。圖／新北市漁業處提供
每年秋季就是萬里蟹產季，新北市漁業處表示，「野柳假日活蟹市集」倒數最後2周，愛大啖螃蟹的民眾要把握機會。圖／新北市漁業處提供

每年秋季就是萬里蟹產季，新北市漁業處表示，「野柳假日活蟹市集」倒數最後2周，愛大啖螃蟹的民眾要把握機會，另外，還有隱藏版小旅行，民眾來野柳吃蟹外，不訪來趟深度旅遊體驗漁村風情。

漁業處表示，來到野柳不能錯過假日活蟹市集，這裡販售的萬里蟹，都是由萬里區漁會螃蟹產銷班成員精心挑選，不僅新鮮生猛，肉質更是肥美，產銷班林太太說，從捕蟹船卸貨後的分蟹、販售及蒸煮都是產銷班的成員共同完成的，就是為了挑最新鮮的萬里蟹給民眾。

萬里蟹除了新鮮度非常重要，蒸煮的時間也是一大學問，市集人員會以烹煮40年的經驗來判斷熟度，讓最鮮嫩多汁的萬里蟹完美上桌。

漁業處表示，除了萬里蟹、知名景點野柳地質公園，還有「隱藏版行程」，瑪鋉漁村文化生活協會規畫漁村小旅行，在地資深嚮導會帶領民眾走訪野柳漁港介紹捕蟹漁具、漁法，還有展示童玩及漁具用品等充滿漁村文化氣息的閩南式建築「瑪鋉居」，透過導覽深度了解萬里蟹的產地漁村歷史及文化。

漁業處提醒，想要前往野柳遊玩的民眾可透過搭乘國光客運1815、基隆客運953、862、1068或台灣好行皇冠北海岸線前往；也可自行開車前往，可以把車停放野柳地質公園停車場及海洋世界停車場。

產銷班人員幫民眾挑選螃蟹。圖／新北市漁業處提供
產銷班人員幫民眾挑選螃蟹。圖／新北市漁業處提供
漁村小旅行帶民眾走訪幫地閩南式建築「瑪鋉居」。圖／新北市漁業處提供
漁村小旅行帶民眾走訪幫地閩南式建築「瑪鋉居」。圖／新北市漁業處提供

萬里蟹 野柳

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