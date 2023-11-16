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影／公廁評比結果出爐！高鐵最讚 機關學校、台鐵敬陪末座

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
迄今已推動4147座公廁新建修繕作業完成優質公廁，其中有219座為性別友善廁所（圖）。圖／環境部提供
迄今已推動4147座公廁新建修繕作業完成優質公廁，其中有219座為性別友善廁所（圖）。圖／環境部提供

過去公廁評鑑都由各縣市環保局進行，但為讓公廁確實符合社會期待，環境部環管署今年首度讓大眾參與評鑑，結果發現，民眾最滿意高鐵及加油站廁所，而台鐵、超市、宗教場域廁所最髒；環管署表示，從2019起投入6年16.1億元改善公廁，迄今已推動4147座公廁新建修繕，對於民眾不滿意的公廁會持續推動改善。

環管署今年首度辦理「全民一指拿好禮，公廁品質沒問題」民眾參與公廁評鑑抽獎活動，邀請民眾在外如廁同時給予評分，活動從今年7月15日至9月15日止，共回收19670筆評鑑資料，有效評鑑12405筆，共評鑑1683座公廁，其中1626座為特優級公廁、有95％受評鑑公廁獲得5分滿分評鑑。

評鑑結果顯示，受評鑑數最高的公廁為加油站，占28.6％；其次為公園11.4％、市場與百貨公司各占9.5％、各級機關學校8.8％、交通場站（捷運車站、服務區、鐵路局等）占7.2％。

以滿分5分為標準，高鐵公廁獲得最高分，第二、三名為加油站（4.98）、公有市場（4.96）；而倒數三名公廁為各級機關學校（4.85）、鐵路局（4.76）、超市超商（4.48）。另外部分場域因評分人數較低，而沒有被列入排行，像是寺廟教堂等活動場所、港區、航空站、森林遊樂區等；參與評鑑性別部分，女性比男性更關心，參與率56％。

環管署長顏旭明說，除評分外，也設置民眾通報機制，通報內容有59.6％反應「清潔管理」部分，包含異味、地面髒汙等，其次為「耗材備品」占27.8％。目前環境部已與各地方環保局聯手督促公廁管理單位改善，並持續追蹤輔導。

顏旭明表示，環境部從2019年起執行6年16.1億協助縣市推動公廁新建修繕補助，迄今已推動4147座公廁新建修繕作業完成優質公廁，其中有219座為性別友善廁所（5.28％）；對於12.6％民眾反映「硬體設備」問題，後續會持續協助推動改善。

顏旭明指出，常見民眾詢問「衛生紙到底能不能丟馬桶」問題，強調市售衛生紙均可溶解於水，但面紙、濕式衛生紙則不可丟進馬桶；另外，部分廁所標示管線老舊不得丟衛生紙標示，顏旭明說，只要是衛生紙都會快速分解，所以就算老舊公寓、老舊管線仍可丟馬桶，這點沒問題。

顏旭明表示，如廁乾淨除硬體改善外，軟體整潔維護部分，有賴公司部門用心管理及清潔人員全心投入清潔維護，更需要民眾發揮「公廁如家測、自己弄髒自己清」的公德心。

環管署長顏旭明呼籲，僅有衛生紙可丟馬桶，面紙及濕式衛生紙都不能丟馬桶。記者胡瑞玲／攝影
環管署長顏旭明呼籲，僅有衛生紙可丟馬桶，面紙及濕式衛生紙都不能丟馬桶。記者胡瑞玲／攝影
環境部呼籲，僅有衛生紙（左）可丟馬桶，面紙（中）及濕式衛生紙（右）都不能丟馬桶。記者胡瑞玲／攝影
環境部呼籲，僅有衛生紙（左）可丟馬桶，面紙（中）及濕式衛生紙（右）都不能丟馬桶。記者胡瑞玲／攝影
為讓公廁確實符合社會期待，環境部環管署今年首度讓大眾參與評鑑，結果發現，民眾最滿意高鐵及加油站廁所。圖／環境部提供
為讓公廁確實符合社會期待，環境部環管署今年首度讓大眾參與評鑑，結果發現，民眾最滿意高鐵及加油站廁所。圖／環境部提供

公廁 衛生紙 馬桶

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