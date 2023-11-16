要求住院醫師參加急救訓練不給公假？馬偕醫院回應

台北市醫師職業工會表示，馬偕紀念醫院要求所有院內住院醫師接受「ACLS」（成人高級心臟救命術）訓練；訓期間不僅未給公假，還必須請「特休」參加訓練。馬偕醫院對此表示，院內ACLS執照訓練均為公假公費。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，急救訓練對臨床工作非常重要，醫院評鑑也規定醫師須接受訓練，而台大醫院、台北榮總等醫學中心皆給予住院醫師公假或補休來參加ACLS訓練，而台北市最大的私立醫院馬偕紀念醫院，竟然沒有給公假，還要請特休參加訓練。

工會計算，以馬偕醫院住院醫師至少200人來說，日薪粗估2500元，ACLS急救訓練耗時整整兩天，每三年需上一次課。醫院透過強制醫師休假上課的模式，每三年都能省下逾百萬的成本。工會已經向台北市勞動局檢舉，要求對馬偕紀念醫院進行勞動檢查。

馬偕醫院企業工會理事長臧汝芬表示，屆時將偕同醫師工會陪同勞檢員實地訪查。工會要求，針對醫院的違法行徑及其違法獲利，應處以最高罰鍰金額100萬元，且應依據實際受影響案件數累計，並強調「政府單位應該以明確且嚴格的罰則樹立榜樣，讓醫院不敢再有違法情事，落實執行勞基法」。

馬偕醫院則發出聲明表示，院內ACLS執照訓練均為公假公費，對於此次事件造成的誤解，會再進行內部討論。馬偕醫院聲明如下：

本院ACLS執照訓練均為公假公費，針對不分科PGY醫師到職時，已盤通考量日後接受再認證等相關訓練課程時數，因此到職時即給予14天年度特休假，遠優於勞基法凡工作滿半年享有3天、工作滿1年享有7天特休之規定。對於此次事件造成的誤解，本院會再進行內部討論。