影／年底引進10萬印度移工？勞動部長許銘春：假訊息

針對網路傳言年底以前將引進10萬名印度移工，勞動部長許銘春今天在立法院答覆記者提問時，對此鄭重澄清這是一則「假訊息」，他懷疑是有人刻意在操作發布不實的訊息，引起民眾的恐慌。

許銘春表示，關於引進印度移工這一部分，社會大眾可能會有一些意見。許銘春說，目前雙方的MOU合作備忘錄都還沒有簽署，而且相關的引進條件也都還在談，勞動部會跟不同意見的民眾加強溝通，請大家放心。

至於開放印度移工的時間，許銘春說，目前的程序要先簽署MOU以後才會進行後續的工作、層級的會議，包括引進的是哪些產業和數額，以及移工的條件，還有雙方的法規程序如何進行等等，這些目前都還沒有談。