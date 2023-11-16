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影／年底引進10萬印度移工？勞動部長許銘春：假訊息

攝影中心／ 影／年底引進十萬印度移工？ 許銘春：假訊息
勞動部長許銘春表示，印度移工要進來，一定要有來源國的良民證，沒有犯罪記錄，勞動部一定會嚴格把關。記者杜建重／攝影
勞動部長許銘春表示，印度移工要進來，一定要有來源國的良民證，沒有犯罪記錄，勞動部一定會嚴格把關。記者杜建重／攝影

針對網路傳言年底以前將引進10萬名印度移工，勞動部長許銘春今天在立法院答覆記者提問時，對此鄭重澄清這是一則「假訊息」，他懷疑是有人刻意在操作發布不實的訊息，引起民眾的恐慌。

許銘春表示，關於引進印度移工這一部分，社會大眾可能會有一些意見。許銘春說，目前雙方的MOU合作備忘錄都還沒有簽署，而且相關的引進條件也都還在談，勞動部會跟不同意見的民眾加強溝通，請大家放心。

至於開放印度移工的時間，許銘春說，目前的程序要先簽署MOU以後才會進行後續的工作、層級的會議，包括引進的是哪些產業和數額，以及移工的條件，還有雙方的法規程序如何進行等等，這些目前都還沒有談。

許銘春指出，印度移工要進來，一定要有來源國的良民證，沒有犯罪記錄，所以引進移工的素質，勞動部一定會嚴格把關，請民眾放心。

針對網路傳言年底前將引進10萬印度移工，勞動部長許銘春今天在澄清這是「假訊息」，他懷疑是有人刻意在操作發布不實的訊息，引起民眾的恐慌。記者杜建重／攝影
針對網路傳言年底前將引進10萬印度移工，勞動部長許銘春今天在澄清這是「假訊息」，他懷疑是有人刻意在操作發布不實的訊息，引起民眾的恐慌。記者杜建重／攝影

移工 許銘春 印度

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