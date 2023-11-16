植植走愛地球！蔬食團體25日遊行推植物性永續飲食

「一起植植走、永續愛地球」。每年11月25日為國際素食日，世界主要國家於這天，舉辦各式活動來呼籲各界，重視永續、環保與採行動物友善的生活方式；國內的蔬食團體會在這天舉行「植植走」永續生活遊行，呼籲國人改變飲食習慣，要求政府正視植物性飲食對於氣候變遷的影響，減少動物性飲食，總統大選前夕，希望候選人正視植物性飲食對於氣候變遷的影響。

台灣永續飲食轉型智庫執行長白卿芬表示，這是國內首度蔬食團體大遊行，並且南北大會師，最主要的倡議，就是提倡「植物性飲食」，11月254日當天，預計上午九時從凱道出發，沿著羅斯福路，最後到客家文化園區，有60個各式植物性飲食攤位在現場；歡迎支持植物性飲食、憂心全球氣候變遷的朋友一同參加。

一貫道總會代表高秀忠表示，台灣有14%的蔬食人口，國外分析，未來蔬食產業，一年達到四兆台幣，周邊相關產業延伸可以達到八兆台幣，蔬食友善環境低碳飲食未來將蓬勃發展，拯救地球儲蓄未來。

KiTA台灣友善動物協會執行長潘定澤說，人類的飲食中屠戮很多動物，以友善動物的角度，推動飲食轉型，善良飲食，燒吃一塊肉，對民眾來說，也不會少一塊肉。

周一無肉日平台總召張祐銓表示，經過努力，全國國中小學蔬食日實施情況，從過去五成五，提升到將近八成，但無肉日當天的廚餘特別多，主要是沒有好的烹調，因此不斷有研習會，教導學校廚工如何烹調蔬食，學校午餐學生滿意度也有所改善。