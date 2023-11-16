快訊

雙十一今年賣不動了？不是消費萎縮而是「折扣天天有」

驚險！高雄前鎮高架橋貨櫃車翻覆 司機受困命懸一線

日本羽賽／只花32分鐘直落2退泰將 戴資穎8強就位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

植植走愛地球！蔬食團體25日遊行推植物性永續飲食

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
國內的蔬食團體會在11月25日國際素食日當天，舉行「植植走」永續生活遊行，呼籲國人改變飲食習慣，要求政府正視植物性飲食對於氣候變遷的影響，減少動物性飲食，記者彭宣雅／攝影
國內的蔬食團體會在11月25日國際素食日當天，舉行「植植走」永續生活遊行，呼籲國人改變飲食習慣，要求政府正視植物性飲食對於氣候變遷的影響，減少動物性飲食，記者彭宣雅／攝影

「一起植植走、永續愛地球」。每年11月25日為國際素食日，世界主要國家於這天，舉辦各式活動來呼籲各界，重視永續、環保與採行動物友善的生活方式；國內的蔬食團體會在這天舉行「植植走」永續生活遊行，呼籲國人改變飲食習慣，要求政府正視植物性飲食對於氣候變遷的影響，減少動物性飲食，總統大選前夕，希望候選人正視植物性飲食對於氣候變遷的影響。

台灣永續飲食轉型智庫執行長白卿芬表示，這是國內首度蔬食團體大遊行，並且南北大會師，最主要的倡議，就是提倡「植物性飲食」，11月254日當天，預計上午九時從凱道出發，沿著羅斯福路，最後到客家文化園區，有60個各式植物性飲食攤位在現場；歡迎支持植物性飲食、憂心全球氣候變遷的朋友一同參加。

一貫道總會代表高秀忠表示，台灣有14%的蔬食人口，國外分析，未來蔬食產業，一年達到四兆台幣，周邊相關產業延伸可以達到八兆台幣，蔬食友善環境低碳飲食未來將蓬勃發展，拯救地球儲蓄未來。

KiTA台灣友善動物協會執行長潘定澤說，人類的飲食中屠戮很多動物，以友善動物的角度，推動飲食轉型，善良飲食，燒吃一塊肉，對民眾來說，也不會少一塊肉。

周一無肉日平台總召張祐銓表示，經過努力，全國國中小學蔬食日實施情況，從過去五成五，提升到將近八成，但無肉日當天的廚餘特別多，主要是沒有好的烹調，因此不斷有研習會，教導學校廚工如何烹調蔬食，學校午餐學生滿意度也有所改善。

氣候變遷 台幣

延伸閱讀

楊子儀遭封殺半年後露面 「接到大案」真實現況曝光

響應國際蔬食日！全家便利商店「植覺生活、FamiCollection」推8款低碳蔬食新選擇

義式蔬食Miacucina插旗裕隆城 大早午餐系列開幕首賣

蔬食者最愛！無印良品推5款異國蔬菜咖哩 還能手作烙餅

相關新聞

組團赴陸限額每日2千人挨轟 王國材：出團踴躍會調整

交通部日前宣布明年3月解除赴陸禁團令，陸委會主委邱太三卻稱，初期以每日2千人為限，引發旅行業界反彈。交通部長王國材今於立...

今鋒面通過中北東部有雨 晚間冷氣團南下轉乾冷明起低溫恐10度

今天天氣變化大，外套要備好。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今鋒面通過中部以北及東部有局部陣雨，晚間冷氣團南下帶來...

引進10萬名印度移工？勞動部臉書遭洗版 勞長：認知作戰

台灣即將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU)，傳引進10萬名印度移工，為此，勞動部臉書遭民眾洗版反對。勞動部長許銘春今在立...

冷氣團報到今愈晚愈冷 吳德榮：明晚到後天清晨低溫10度

要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天中午前後、鋒面快速抵達，中部以北...

台鐵推「客家風味鐵路便當」限定口味 限期4天開賣

2023年鐵道生活節以「跟著火車去旅行」為主題，將在11月18日至11日26日於新北投車站舉辦以鐵道為主題相關活動，此次...

AI可以參加金曲獎？ 文化部長史哲:比照葛萊美獎

歌手陳珊妮和台灣人工智慧實驗室合作，訓練模型並打造出一首由「AI版陳珊妮」演唱的單曲。然而，AI歌手可以參加金曲獎嗎?立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。