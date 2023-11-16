中央遭指卡中捷 王國材：因可行性、綜規做較大變動

台中捷運藍線進度再度延燒，台中市長盧秀燕近日稱副總統賴清德不願幫台中做捷運藍線，雙方隔空交火。交通部長王國材今於立法院受訪表示，台中捷運藍線過去從可行性到綜合規劃做較大變動，像是沙鹿站如何跟未來鐵路高架化整合，請台中市政府持續努力。

盧秀燕先前批中央針對台中建設沒補助，並稱賴清德不想幫台中做捷運藍線。賴清德則稱，擔任行政院長期間就已核定可行性研究，是台中市政府拖時間還改計畫。

王國材今指出，台中捷運藍線過去從可行性到綜合規劃做較大變動，包括坪頂站跟正英站課題，還有最重要沙鹿站改方案後距離現有沙鹿火車站450公尺等。現在沙鹿站課題希望能跟未來鐵路高架化整合，這是從專業評估，不然未來若在沙鹿設站，高架化無法配合，要怎麼通過都不知道。

王國材表示，台中鐵路在海線高架化，台中市政府也還在評估，希望他們把確切方案跟藍線位置做整合，這是技術上問題，請台中市政府持續努力。