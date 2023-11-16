台鐵公司章程子法勞資喬不攏 王國材：請工會再思考

台鐵局明年元旦公司化掛牌，但勞資對公司章程與相關子法仍喬不攏。台鐵企業工會控訴，近期勞資達成共識版本，15日籌備董事會議卻遭交通部突襲翻盤，將在公司掛牌現場抗議，也呼籲員工國定假日不加班。交通部長王國材今於立法院受訪表示，請台鐵工會針對每一點再仔細思考，若有跟其他國營事業不同的地方，可以酌予解釋、調整。

台灣鐵路工會昨天表示，台鐵公司預計14日召開第二次籌備董事會議，交通部在會議前5分鐘突襲翻盤，表示相關協議要按照部內版本核定，翻臉不認帳。兩版本差異包括未來公司治理、員工保障、福利，及公司經理人選背景條件等，另外，部版也未說明公司勞資協商要跟哪個工會進行協商。

王國材指出，公司章程跟相關子法協商過程，有交通部跟行政院各單位意見，也請台鐵工會針對每一點再仔細思考，包括所提要不要明確寫「企業工會」，但所有國營事業從來沒有特別把企業工會寫在章程上面，這些在國營事業主章程都有範例可以參考，請工會要了解這個狀況。

王國材強調，溝通過程中，如果很多部分沒影響很大，或跟國營事業有不同的地方，可以酌予解釋、酌予調整。