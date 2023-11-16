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4.2萬人次體驗 內惟藝術中心Learprint聲響實驗出新曲

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
《Learprint聲響實驗》讓民眾可以進入無人交響樂團之間，自由走動聆聽。圖／高雄市文化局提供
《Learprint聲響實驗》讓民眾可以進入無人交響樂團之間，自由走動聆聽。圖／高雄市文化局提供

高雄內惟藝術中心大廳音響裝置作品《Learprint內惟聲響實驗-65聲道的交響體驗》，今年1月展出以來受到民眾好評，累計超過4萬2千人次入場體驗。創作者法國音場設計與聲學藝術家阿蘭‧馮榭ALAIN FRANÇAIS近日到台灣，與高市交、高市國兩樂團共同錄製並赴內惟藝術中心調校，讓全新14首曲目上線展演。

高雄市文化局長王文翠表示，阿蘭‧馮榭在2013年高雄春天藝術節草地音樂會受邀擔任成音師後，2016年開啟聲響實驗的跨國合作，當時錄製完畢的15首樂曲，未有適合的場館做展演，直至今年1月終於落腳全新完工啟用的內惟藝術中心，高雄也成為亞洲第一個展演的城市。

王文翠表示，高雄擁有國際級的交響樂團國樂團，透過這個作品讓更多民眾能隨時欣賞兩樂團頂尖的演出細節。而走入樂團之間的全新聆聽樂曲方式，也回應內惟藝術中心成立要打破傳統藝術殿堂的觀展框架，作品精神與中心理念不謀而合。展演10個月以來，累積突破4萬2千人次進場體驗與感受，這次與阿蘭．馮榭再度合作，也將帶來更多聲響的花火，歡迎民眾來到內惟一起免費感受。

阿蘭．馮榭表示，2007年在土魯斯市國家交響樂團進行排練時，來回穿梭於各樂器之間所清晰感知到的聽覺經驗，與坐在台下聆聽的感覺非常不同，希望能把這樣獨有的經驗分享，讓民眾也能親自體驗。作品名稱「l'ear print」，意思是「l'empreinte de l'oreil」，即「耳朵的足跡」。第二次聲響實驗的錄音工作除了與兩樂團彼此更加熟悉，有讓作品有更深刻的樣貌，在內惟藝術中心遇到喜愛作品的友善民眾，一起聊作品，交流音樂，都是很棒的回憶。

內惟藝術中心指出，全新登場的《LEARPRINT內惟聲響實驗》升級版14首新曲目，交響樂曲展現獨奏的炫技樂音，國樂曲目聚焦在台灣文化。聲音的作品用不同的方式療癒人心，有每天入館的長輩，原本不聽交響樂，因為這件作品而喜歡上交響樂；還已經失智十餘年的長輩精神狀態好了許多，女兒特地來向工作人員道謝。

Learprint聲響實驗2.0新曲即日起上線，在內惟藝術中心大廳65顆音響裝置展演。每日於開館後11點20分起每20分鐘播放一場次，至閉館前晚上8點40分最後一場，每日29場次輪播14首高雄市交響樂團及國樂團全新錄製曲目，歡迎民眾入場聆聽。詳情可上內惟藝術中心官網https://www.nwac.org.tw/及粉絲專頁查詢，

《Learprint聲響實驗》讓民眾可以進入無人交響樂團之間，自由走動聆聽。圖／高雄市文化局提供
《Learprint聲響實驗》讓民眾可以進入無人交響樂團之間，自由走動聆聽。圖／高雄市文化局提供
法國音場設計與聲學藝術家阿蘭．馮榭10月親赴內惟藝術中心調校《Learprint內惟聲響實驗-65聲道的交響體驗》。圖／高雄市文化局提供
法國音場設計與聲學藝術家阿蘭．馮榭10月親赴內惟藝術中心調校《Learprint內惟聲響實驗-65聲道的交響體驗》。圖／高雄市文化局提供
《Learprint聲響實驗》作品於8月時與高雄在地舞者合作快閃演出舞作。圖／高雄市文化局提供
《Learprint聲響實驗》作品於8月時與高雄在地舞者合作快閃演出舞作。圖／高雄市文化局提供
阿蘭．馮榭（前右一）至內惟現場檢查音響作品被熱情民眾認出，親切合照。圖／高雄市文化局提供
阿蘭．馮榭（前右一）至內惟現場檢查音響作品被熱情民眾認出，親切合照。圖／高雄市文化局提供

交響樂團 國樂 高雄市

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