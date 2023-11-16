快訊

暌違一年 拜習握手火速展開會談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營養品分4類 宜依照病症選擇

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
不是每一款營養品都適合每位患者。圖╱123RF
不是每一款營養品都適合每位患者。圖╱123RF

部分病患因無法進食、消化、吸收或代謝食品中特定營養成分，需特定疾病配方食品攝取營養，但不是每一款營養品都適合每位患者。營養師指出，像慢性腎臟病患者需要低蛋白。質飲食，但開始洗腎後，需改補充高蛋白質營養品；沖泡方式或濃度也會影響攝取，營養品的使用方針，最好經由醫師建議或營養師評估後使用。

衛福部食藥署食品組副組長鄭維智表示，健康食品是指具有保健功效，並標示或廣告具該功效的食品，具有「小綠人標章」才符合規定，目前核准有效的健康食品共419件。健康食品保健功效，包括調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵吸收、輔助調節血壓等共13項。

馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢說，特定疾病配方食品是指病人因生理功能失調，無法進食、消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分，或醫學上認定有其他特殊營養需求，且不易透過日常飲食調整所獲取，依據其適用對象特別加工或配製的食品。

特定疾病配方食品分4大類，包含可作為單一營養來源的「營養均衡完整配方食品」與「營養調整完整配方食品」，以及不可作為單一營養來源的「營養調整補充配方食品」與「特殊單素配方食品」。

蔡一賢表示，糖尿病、透析、癌症、發炎性疾病等，不同病症有不同適用對象，有些病人多重共病，食用的品項都不盡相同。以腎病患者為例，在慢性腎病階段，需要低蛋白質營養品，但如果走向透析，就要改選擇高蛋白質營養品；糖尿病患則要選擇幫助傷口修復的營養品。

患者 醫學

延伸閱讀

想增肌狂灌乳清蛋白有用？ 營養師教你「1+1」這樣吃

研究：糖友吸菸死亡危機倍增 戒菸降4成罹病風險

吃營養品不是「照單全收」 營養師教掌握營養品4大資訊

全國糖尿病患高達250萬人 兩大共病靠「糖三臟」救命

相關新聞

交通部新版本 併排臨停恢復記點

違規記點新制爭議不斷，交通部本月13日預告修法草案，上下客貨臨停路口、公車站10公尺及併排臨停暫緩記點，引發路權團體反彈...

抗生素缺藥＋抗藥菌增 恐年奪3萬人命

「一名癌症病人花上百萬元做CAR-T治療，卻死於抗藥性細菌感染。」台灣感染症醫學會理事長王復德指出，二○五○年後，若抗生...

失智症紅綠燈／家人不願就醫 試試3招引導

Q：如何知道家人有沒有失智？家人抗拒就醫，可以怎麼做？

健康你我他╱仁醫針灸 面對疾病不孤單

三年前我罹患巴金森氏症，一直看西醫治療。好友推薦我去慈濟醫院針灸，中西醫並治，效果更佳。但針灸科主任林郁甯醫師的診很難掛...

營養品分4類 宜依照病症選擇

部分病患因無法進食、消化、吸收或代謝食品中特定營養成分，需特定疾病配方食品攝取營養，但不是每一款營養品都適合每位患者。營...

財務是退休基石╱理財最怕詐騙 王儷玲：勿信保證獲利

國發會預估，我國將於2025年進入超高齡社會，每五人就有一位是六十五歲以上，國人平均壽命延長，老後人生必須提前準備。聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。