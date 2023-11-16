營養品分4類 宜依照病症選擇

部分病患因無法進食、消化、吸收或代謝食品中特定營養成分，需特定疾病配方食品攝取營養，但不是每一款營養品都適合每位患者。營養師指出，像慢性腎臟病患者需要低蛋白。質飲食，但開始洗腎後，需改補充高蛋白質營養品；沖泡方式或濃度也會影響攝取，營養品的使用方針，最好經由醫師建議或營養師評估後使用。

衛福部食藥署食品組副組長鄭維智表示，健康食品是指具有保健功效，並標示或廣告具該功效的食品，具有「小綠人標章」才符合規定，目前核准有效的健康食品共419件。健康食品保健功效，包括調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵吸收、輔助調節血壓等共13項。

馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢說，特定疾病配方食品是指病人因生理功能失調，無法進食、消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分，或醫學上認定有其他特殊營養需求，且不易透過日常飲食調整所獲取，依據其適用對象特別加工或配製的食品。

特定疾病配方食品分4大類，包含可作為單一營養來源的「營養均衡完整配方食品」與「營養調整完整配方食品」，以及不可作為單一營養來源的「營養調整補充配方食品」與「特殊單素配方食品」。

蔡一賢表示，糖尿病、透析、癌症、發炎性疾病等，不同病症有不同適用對象，有些病人多重共病，食用的品項都不盡相同。以腎病患者為例，在慢性腎病階段，需要低蛋白質營養品，但如果走向透析，就要改選擇高蛋白質營養品；糖尿病患則要選擇幫助傷口修復的營養品。