醫藥自主 缺藥是國安危機 拚國藥國用

新冠疫情的衝擊加上烏俄、以哈戰爭，國內意識到關鍵物資的重要性，尤其醫藥自主更是核心重點。食藥署已依世界衛生組織列出必要抗生素清單，總計四十八項。

專家們指出，國際局勢難測，抗生素缺藥恐成國安問題，避免未來民眾無藥可用，國藥國用在台製造將成為扶植產業的重點。

台北醫學大學人文暨社會科學院副院長李崇僖指出，在疫情期間，政府規畫出需要自主自給的六大核心產業，當時發現防疫物資不足，也沒有新冠疫苗，台灣醫藥物資的自主能力開始被討論。

食藥署依藥事法第廿七條之二之必要藥品清單，參考世界衛生組織、國內專科醫學會及相關專業團體建議，在今年十一月一日公布修正，食藥署長吳秀梅指出，新增抗生素類別品項至四十八項。

健保署盤點必要物資內屬於抗細菌及抗黴菌藥品者，共有六十種成分劑型，其中廿三種列屬健保之特殊藥品，健保署副署長蔡淑鈴指出，針對短缺的抗生素也有因應計畫。

專家指出，台灣的製藥能量要提升，鼓勵國內藥廠的ＮＣＥ－２（在十大先進國家上市滿五年，在台灣屬於新成分新藥）就非常重要，雖已放寬上市年限，但力道還不夠。

李崇僖認為，國內新藥送件申請數近年來大幅減少，食藥署應更積極推動醫藥自主，例如將ＮＣＥ－２的行政保護期延長，查登審查列為優先審查，也應該將國產新藥的ＮＣＥ－２納入平行審查機制，有效縮短藥物審查期鼓勵業者在台製造。

藥師公會全國聯合會諮詢顧問陳尚斌表示，抗生素缺藥確實是國安問題，當今要務就是在保障民眾用藥的權益及品質下，針對急迫性國內抗生素藥物，若業者願意在台製造新藥，健保在核價上都應該給予優惠。

為鼓勵在台生產，減少對進口藥的依賴，全民健康保險藥物給付項目及支付標準將新增第十七之二條，符合ＮＣＥ－２法規的新成分藥品，比照台灣首發新藥優惠核價。

不過，陳尚斌認為，應該還要再擴大到「新給藥途徑」新藥及「新劑型」新藥，都可以列為適用範圍，有機會採取成本核價，如此更能鼓勵有意願投入製藥技術創新及研發的本土藥廠。

另外，陳尚斌也認為，應讓國產新藥有專款的額度，或公立醫院可帶頭採購，真正扶植國內產業。台灣感染症醫學會名譽理事長莊銀清也同意，醫學會將鼓勵臨床醫師多使用國產新藥，優先使用的概念才能讓國產新藥發揚光大。

台灣感染症醫學會理事長王復德指出，希望國產藥廠不要只做學名藥，也希望國產製造新藥，甚至可以自主生產原料，當發生重大事情，國外搶藥缺藥時，台灣才不至於沒藥可用，在政府的幫助下，國產新藥走向世界。