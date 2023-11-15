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2023高雄農漁好市集 年度壓軸場次 11月10日至21日於漢神巨蛋百貨登場

文／ 簡銘佑

高雄市政府農業局為推廣高雄農村社區優質產品，本年度於漢神百貨及漢神巨蛋辦理「2023高雄農漁好市集」系列展售活動，每場次都造成熱烈回響及創造銷售佳績，本年度最終壓軸場次於11月10日至21日在漢神巨蛋B1 Event區登場，集結在地農特產品共10個攤位行銷高雄，消費滿999元更可獲摸彩機會乙次，大獎數量有限，歡迎民眾共襄盛舉。

「2023高雄農漁好市集」整合了高雄農村再生社區的獨特商品，包含六龜區新發社區原生山茶、永安區新港社區珍珠石斑及龍虎石斑、旗山區糖廠社區香蕉花咖啡及文創商品、擁有百年歷史的中外餅鋪與社區共創的糕…等，本次還有來自金門的酒糟羊肉及牛肉乾、屏東天菊農場杭菊純露、樸作良食羅勒醬及蔬菜麵…等農漁產品，本次展售現場亦有佈置茶席體驗區，讓更多民眾能接觸來自產地直送的山茶。希望大家來「2023高雄農漁好市集」吃喝玩樂，把優質農特產品推廣給更多人知道。

高雄市政府農業局張清榮局長表示，高雄農村社區產品每一種都展現獨特的在地風味，透過「農再規劃師駐村計畫」、「區域資源整合根留農村計畫」等多項政策，不僅為高雄農村帶來具體的發展方向，也創造多項獲獎商品，未來農業局將持續投入輔導高雄農村，以打造高雄農村莊園經濟為目標邁進。

2023高雄農漁好市集 年度壓籌場次 集結在地農特產品11月10日至21日於漢神巨蛋百貨登場。 圖／財團法人農業科技研究院提供
2023高雄農漁好市集 年度壓籌場次 集結在地農特產品11月10日至21日於漢神巨蛋百貨登場。 圖／財團法人農業科技研究院提供

高雄市政府農業局邀請大家來「2023高雄農漁好市集」吃喝玩樂，把優質農特產品推廣給更多人知道。 圖／財團法人農業科技研究院提供
高雄市政府農業局邀請大家來「2023高雄農漁好市集」吃喝玩樂，把優質農特產品推廣給更多人知道。 圖／財團法人農業科技研究院提供

「2023高雄農漁好市集」集結在地農特產品共10個攤位行銷高雄，消費滿999元更可獲摸彩機會乙次，大歡迎民眾共襄盛舉。 圖／財團法人農業科技研究院提供
「2023高雄農漁好市集」集結在地農特產品共10個攤位行銷高雄，消費滿999元更可獲摸彩機會乙次，大歡迎民眾共襄盛舉。 圖／財團法人農業科技研究院提供

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