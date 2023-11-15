聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣髖部骨折亞洲居冠 醫籲：攝取高鈣食物、常日照
根據統計，台灣髖部骨折為亞洲第一，大多發生於高齡女性。87歲張姓老婦在家跌倒，造成右邊臀部疼痛而無法走路，台中慈濟醫院檢查為髖部「近端股骨骨折」，經過微創骨髓內釘固定復位手術，術後第二天病人就下床站立，復健良好。骨科醫師陳明慶提醒，女性停經後要多攝取高鈣食物、常日照，延緩骨質疏鬆，配合肌力訓練，遠離肌少症。
陳明慶指出，台灣髖部骨折為亞洲第一，大多發生於高齡女性。他舉臨床個案，年長者髖部骨折常發生在股骨頸或轉子間，張姓老婦是在近端股骨轉子間骨折，一般治療以開放性復位及內固定方式為主，傳統手術使用鋼板固定，隨微創手術及醫材進步，近年已有「骨髓內釘」置入並搭配骨水泥，手術傷口僅2.5至4公分，恢復時間比用鋼板更快。
陳明慶說明，「微創骨髓內釘固定復位」是從股骨近端置入髓內釘至骨髓腔，在疏鬆骨質灌入骨水泥，加強穩固髓內釘系統，力學強度和支撐皆優於鋼板系統。
他比較，鋼板固定手術傷口往往超過10公分，肌肉破壞較多、感染風險自然高，復原時間長；微創置入髓內釘優點在傷口小，肌肉破壞少，術後隔天能下床站立，約3個月後就能正常走路。
張姓婦人家屬表示，出院後1個月透過在家自行下肢肌力復健，並可緩慢持助行器穩定走路。
「骨髓內釘搭配骨水泥，國內已有健保可給付差額」陳明慶指出，髖部骨折病人經醫師判定為複雜性、不穩定型轉子間骨折或轉子下骨折、轉子間骨折合併轉子下延伸，同時有嚴重骨質疏鬆症等條件，健保能給付部份差額，減緩病人自費負擔。
陳明慶提醒，女性停經後要多攝取高鈣食物、多一點日照，延緩骨質疏鬆，配合肌力訓練遠離肌少症。冬季來臨，老人行動較不靈敏，家人要注意上下床安全，最好增設扶手，降低跌倒機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言