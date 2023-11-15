台灣髖部骨折亞洲居冠 醫籲：攝取高鈣食物、常日照

根據統計，台灣髖部骨折為亞洲第一，大多發生於高齡女性。87歲張姓老婦在家跌倒，造成右邊臀部疼痛而無法走路，台中慈濟醫院檢查為髖部「近端股骨骨折」，經過微創骨髓內釘固定復位手術，術後第二天病人就下床站立，復健良好。骨科醫師陳明慶提醒，女性停經後要多攝取高鈣食物、常日照，延緩骨質疏鬆，配合肌力訓練，遠離肌少症。

陳明慶指出，台灣髖部骨折為亞洲第一，大多發生於高齡女性。他舉臨床個案，年長者髖部骨折常發生在股骨頸或轉子間，張姓老婦是在近端股骨轉子間骨折，一般治療以開放性復位及內固定方式為主，傳統手術使用鋼板固定，隨微創手術及醫材進步，近年已有「骨髓內釘」置入並搭配骨水泥，手術傷口僅2.5至4公分，恢復時間比用鋼板更快。

陳明慶說明，「微創骨髓內釘固定復位」是從股骨近端置入髓內釘至骨髓腔，在疏鬆骨質灌入骨水泥，加強穩固髓內釘系統，力學強度和支撐皆優於鋼板系統。

他比較，鋼板固定手術傷口往往超過10公分，肌肉破壞較多、感染風險自然高，復原時間長；微創置入髓內釘優點在傷口小，肌肉破壞少，術後隔天能下床站立，約3個月後就能正常走路。

張姓婦人家屬表示，出院後1個月透過在家自行下肢肌力復健，並可緩慢持助行器穩定走路。

「骨髓內釘搭配骨水泥，國內已有健保可給付差額」陳明慶指出，髖部骨折病人經醫師判定為複雜性、不穩定型轉子間骨折或轉子下骨折、轉子間骨折合併轉子下延伸，同時有嚴重骨質疏鬆症等條件，健保能給付部份差額，減緩病人自費負擔。