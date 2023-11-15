健保點值補貼沒有共識 健保會委員：最後責任在衛福部

新冠肺炎疫情後，民眾就醫大幅增加，各醫療院所健保點值下滑，期望政府補貼點值。衛福部健保會今討論補助方式，經4.5小時會議討論，付費者代表並不同意衛福部提出方案，最後仍須由衛福部長薛瑞元裁示。對此，衛福部健保會委員、醫改會董事長劉淑瓊表示，今於健保會，包括付費者代表、公正人士、學者專家等委員，基本上「反對」補貼點值經費動用健保安全準備金，而應由公務預算支出。

健保會今上午9時30分開會，直到下午2時結束，健保署提出補貼醫界健保點值方案，為採用健保安全準備金支應，但不被付費者代表接受。劉淑瓊說，依「健保法」施行細則第三條，健保署編列健保總額、安全準備金，為報行政院主管機關同意，健保會為備查角色。

劉淑瓊指出，這次健保署提出補貼健保點值方案，健保委員是被告知的，並僅有兩個選擇，予以備查及不予備查，但不論是哪一種選擇，都不會影響衛福部的決定。「因此，醫界健保點值最後如何補貼，最後責任在衛福部。」

今在健保會上，健保署主張「非預期風險或政策改變」編列預算自民國92年至今，未用完預算累積89.7億元，且政府今年挹注安全準備金240億元。劉淑瓊說，但多數健保會委員認為「非預期風險或政策改變」預算沒有累積概念，240億元是補安全準備金度不足，而非補助點值。因此，若要補貼點值，應如SARS時動用第二預備金等公務預算。

劉淑瓊說，今年第6次委員會議，因應中醫總額部門針對去年第三、第四季疫情後，就醫量上升影響，健保署提案動支總額去年度其他預算「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」，當時編列10億元，因為是首例，當時委員已請健保署對動支條件進行檢討與滾動修正。

但到了今年11月第10次委員會議，在動支條件都還沒檢討情況下，健保署再度提案動支「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」，就今年第一、第二季補點值，給予中醫4.63億元、西醫基層6.37億元、醫院部門36.11億元，金額已超過今年總額協商編列的8億元經費。費用不足部分，其財源與辦理方式，已不是健保會的權責範圍。

劉淑瓊說，新冠肺炎疫情後，包括染疫者延遲就醫及流感、類流感病人增加，造成就醫人數上升出現非預期風險，這方面給予補救是合理的。但醫院、西醫基層、中醫、牙醫四大部門補貼點值經費，應由「非預期風險或政策改變」所編列的8億元款項支出，且採今年全年度結算。另經這次提案發現，健保安全準備金可在何種條件下動用，動用金額範圍？並沒有相關規範，相關規範應要進一步更明確制定。