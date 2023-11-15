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盼調高…勞退提撥率18年未動 勞團喊：6%不夠花、老後被打趴

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
眾多工會代表高舉旗幟，15日齊聚於行政院門口高呼口號，要求政府提高勞退提撥率，提供勞工老年生活保障。圖／台灣醒報記者 簡嘉佑 攝影
眾多工會代表高舉旗幟，15日齊聚於行政院門口高呼口號，要求政府提高勞退提撥率，提供勞工老年生活保障。圖／台灣醒報記者 簡嘉佑 攝影

「6%不夠花，老後被打趴！」、「勞工被呼嚨，勞退要調高！」眾多工會代表高舉旗幟，15日齊聚於行政院高呼口號，要求政府提高勞退提撥率，提供勞工老年生活保障。全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉更向總統候選人喊話，「誰提高提撥率，勞團就支持誰！」

勞退提撥率是根據《勞工退休金條例》目前的規定，只要勞工在工作期間，雇主就必須按月提撥勞工薪資至少6%，至勞工退休金個人專戶，或政府核准實施的年金保險專戶，如同每個月將錢存到員工的「撲滿」，供民眾退休後使用。

物價漲、提撥不漲

對此，台灣土地銀行工會，台灣高鐵企業工會、全國金融業工會聯合總會、台灣電力工會，台水企業工會、中華郵政工會等眾多工會15日於行政院門前抗議，控訴勞退新制實行以來，勞退提撥率18年來毫無增加，更與舊制明顯落差，最後造成新舊勞工分化，勞工也面臨老年貧困的狀況。

全國產業總工會理事長江健興表示，新制規定雇主每個月須提撥薪資6%到勞工個人退休帳戶，若同樣以工作30年來計算，新制僅須提撥21.6個月的薪資，但舊制雇主則要提撥45個月薪資，兩者差距非常明顯。

高雄市產業總工會林順基更指出，「現在茶葉蛋都從一顆5塊漲到13元，但提撥率卻絲毫未動」，年輕人不僅要面對低薪，還面臨老年貧窮的壓力，企業內部資深員工與年輕員工勞退條件的差距，更破壞著勞工的團結。

誰提高提撥率就投誰

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉則說，大選將近，但至今為止，仍未見任何總統候選人提出勞工政見，顯見勞工地位在選舉中是敬陪未座。他強調，勞工更應團結起來，專注監督各政黨的勞工政見。

鍾馥吉更高呼，「哪個候選人能支持提高勞退薪資提撥率，我們勞團就支持誰，大家說好不好！」背後各工會成員一同發出「好」的吼聲。

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薪資 勞團 行政院 退休金

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