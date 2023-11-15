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大區輪作明年暫停實施 農糧署：四選三也專案放寬一期

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部代理部長陳駿季表示，這幾年稻米價格上升，過去的經驗，增加保價收購價格，隔年水稻面積大增，價格下跌，農民反而損失。記者彭宣雅／攝影
農業部代理部長陳駿季表示，這幾年稻米價格上升，過去的經驗，增加保價收購價格，隔年水稻面積大增，價格下跌，農民反而損失。記者彭宣雅／攝影

農業部農糧署日前宣布，明年大區輪作暫停實施一年，但稻作四選三依舊持續；但地方反彈不小，原因是明年一期若休耕，領不到補助；不休耕，則會被取消繳交公糧；農糧署今天表示，已發公文給各地方政府，針對2022年第一期作大區輪作區域，專案放寬同意申報繳交2024年第1期作公糧。

立法院經濟委員會今天審查農業部特種基金預算。大區輪作是二年一輪，優先選擇每年第 1 期作輪值休耕停灌，農業部日前評估明年不缺水、水庫滿水位，因此大區輪作暫停實施；但另一政策為稻作四選三，是稻農於4個期作中，最多可選擇3個期作種植水稻申報交公糧、參加稻作直接給付，最少1個期作申報種植水稻以外作物；農民若4期作都種稻，其中1期不能繳交公糧。

農糧署長胡忠一表示，大區輪作從2021年開始，以苗栗後龍、苑裡為例，當地有776公頃，原本大區輪作兩年輪到一次、不能繳交公糧，可自由選擇要不要停，但目前水量足夠、水滿起來了，希望可以去種稻；農民又擔心大區輪作輪到時，原本可以領休耕獎勵金，現在又要農民去種，領不到獎勵金也不能繳公糧；他說，現在水滿了，讓農民可種、也可繳交公糧，這樣收益又比停灌休耕高；大區輪作把全台八區域分成兩班，一班輪流一期稻作休耕。

立委陳明文說，公糧價格已12年沒有調整，水稻種植成本卻不斷上升，成本增加約300元，公糧收購提高2至3元應不為過；立委翁重鈞說，農業部推四選三、大區輪作、綠色給付等推升糧價，但公糧價格已10多年未調整。

農業部代理部長陳駿季表示，這幾年稻米價格上升，過去的經驗，增加保價收購價格，隔年水稻面積大增，價格下跌，農民反而損失，會檢討數量和價格。

立委邱議瑩表示，農業部評估明年用水充足，明年大區輪作暫停，但四選三仍持續推動，但如何評估明年用水充足？立委陳超明說，缺水時，農業部把農民當寶貝，但當水庫滿水時，沒有思考農民權益，讓農民對農業沒信心。

農民 農業部 農糧署 陳駿季 陳超明 翁重鈞 邱議瑩 陳明文 胡忠一

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