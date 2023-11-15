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想增肌狂灌乳清蛋白有用？ 營養師教你「1+1」這樣吃
不少在增肌的民眾，會在健身後半小時內喝下高蛋白乳清、吃雞胸肉或茶葉蛋等食物補充蛋白質，營養師指出，這其實還是要視每個人的做的運動類型，以及身體狀況而異，如要達到更好的增肌效果，建議補充1份蛋白質和1份碳水化合物，也要曬太陽抗氧化，也建議攝取魚類。
有跑馬拉松習慣的林先生說，自己常常會在運動過後喝下500毫升的乳清蛋白，許多民眾也都會有，要在健身後半小時內，喝下乳清蛋白和雞胸肉或茶葉蛋的迷思，馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢說，有些人選擇有氧運動，有些人是重訓，是不是要在半小時內吃下蛋白質產品，還是要看每個人的腸胃道狀況而異。
不過，蔡一賢表示，運動後半小時補充1份蛋白質和1份碳水化合物，對於肌肉生長有更好的效果，例如1份蛋類或豆類產品，並非全部都是動物性的，還可配上1份地瓜，同時也要多曬太陽補充維他命D，也可以攝取魚類，達到身體抗氧化的效果。
蔡一賢提醒，很多民眾倚賴乳清蛋白粉，但當中成份就只有蛋白質，有些人則是瘋狂吃雞胸肉，沒有補充鐵質，民眾還是要計算到底吃了多少蛋白質，且如果補充過量的乳清蛋白，可能造成腎臟負擔。
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