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OKmart「銷魂現滷」買氣夯！ 大豆干、羅伯搶攻冒煙商機　限時特價快搶吃

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OKmart開發獨創「銷魂現滷」系列，以吸飽阿薩姆茶葉醬汁的「銷魂大豆干」（圖右）與「銷魂羅伯」（圖左），豐富消費者對於現煮美食的需求。圖／OKmart提供
OKmart開發獨創「銷魂現滷」系列，以吸飽阿薩姆茶葉醬汁的「銷魂大豆干」（圖右）與「銷魂羅伯」（圖左），豐富消費者對於現煮美食的需求。圖／OKmart提供

迎接冷氣團來襲，「溫暖」的消費需求激增，超商熟食區銷售增長，尤其現煮鮮食是消費者的最愛的之一。OKmart自今年5月起，獨創現滷「銷魂大豆干」上市，便利創新滿足消費需求，受到許多蛋白質愛好者青睞，其中更發現「素滷味」的商機，現再度推出銷魂現滷新品「銷魂羅伯」，搶攻熱食健康市場。

繼2012年開賣現烤炸雞、2018年啟動現煮麵OKCOOK，OKmart在鮮食經營上的創新與用心從未止步。瞄準健身族商機，強調素食者也可食用的蛋白質與膳食纖維攝取，兼顧便利與營養，OKmart「銷魂大豆干」（嘗鮮價單片28元）、「銷魂羅伯」（嘗鮮價單塊23元）於全台指定門市販售，即日起至12月13日「銷魂大豆干」可享2件50元優惠價、「銷魂羅伯」可享2件39元優惠價。

OKmart獨創推出「銷魂現滷」系列，最重要的靈魂湯頭嚴選香氣獨特阿薩姆茶葉，茶韻香醇，滷汁採用天然發酵醬醪抽取的生醬汁，保留最原始的醬油風味與香氣，再搭配數種中藥材，像是清香的桂枝、小茴香、甘草、藥膳常用的當歸、川芎等滷煮入味，茶香濃厚深韻、甘醇爽口。

「銷魂大豆干」使用非基改大黑豆干，口感軟嫩，經過長時間的燉煮，使豆干香味四溢，吸飽滷汁香醇濃郁夠味；「銷魂羅伯」選用台灣在地新鮮種植的白蘿蔔，其高膳食纖維與低熱量，是健身族的好夥伴之一，將其豪邁切成大塊滷煮一個半小時入味，蘿蔔本身的甘甜與阿薩姆茶香完美結合，目前全台500多間門市搶先上市。

OKmart「銷魂羅伯」選擇與台灣小農契作的白蘿蔔滷製，大塊現滷一個半小時直到蘿蔔鬆軟綿密，入口即化。圖／OKmart提供
OKmart「銷魂羅伯」選擇與台灣小農契作的白蘿蔔滷製，大塊現滷一個半小時直到蘿蔔鬆軟綿密，入口即化。圖／OKmart提供
OKmart「銷魂現滷」系列茶韻香醇，滷汁採用天然發酵醬醪抽取的生醬汁，保留最原始的醬油風味。圖／OKmart提供
OKmart「銷魂現滷」系列茶韻香醇，滷汁採用天然發酵醬醪抽取的生醬汁，保留最原始的醬油風味。圖／OKmart提供

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