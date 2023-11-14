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政府2套說法？開放團客赴陸限額2千人業者怒 王國材：要進一步討論
交通部先前宣布，將於明年3月解除赴陸禁團令，陸委會昨卻稱，規畫台灣旅遊業者組團赴陸，初期以每日2千人為限，此舉卻引發旅行業界反彈，直批政府兩套說法讓業者無所適從。交通部長王國材今表示，2千人限額應為今年8月時的方案，還要進一步討論。
交通部將於明年3月解除赴陸禁團令，陸委會昨卻稱規畫台灣旅遊業者組團赴陸，初期以每日2千人為限，陸委會主委邱太三更表示，對兩岸團客限額，是因國人「都跑到國外旅遊」，交通部會有壓力；至於陸客何時有望來台，他則說，明年如果民進黨勝選，「我們也沒那麼樂觀」，會按照我方規畫的方向跟時程。
根據交通部11月3日說法為，明年春節前正式宣布，春節後（3月1日）可以組團去大陸及接待大陸團，業者可規劃包裝販售明年3月1日之後的赴陸團體旅遊行程安排；隻字未提每日限額2千人。不少旅遊業者已陸續開賣大陸相關產品，對於昨天陸委會橫空冒出的「限額2千人」說法，業者直批傻眼又錯愕。
有業者表示，當前商品已開賣，現在一個政府兩套說法，業者是要賣還是不賣？若超出名額要如何跟消費者交代？擔心屆時產生很多不必要的爭議，呼籲主管機關盡快講清楚。
王國材今指出，2千人限額應為今年8月時的方案，還要進一步討論，業者可以先準備，屆時也會找他們討論，會參考業者準備或攬客情形，規劃相關細節。觀光署表示，兩岸恢復健康有序的交流一直是政府的立場，也朝向這樣的目標來進行規劃；至於政策配套，相關部會仍會與各界持續討論溝通。
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