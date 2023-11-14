迎台灣最高海拔祝山車站下周一啟用 「第四票」開賣啦！
阿里山林鐵推「3年5票」第四票將搶先開賣啦！為慶祝海拔2451公尺祝山車站，歷時3年克服各改建困境，11月20日中午12點40分於祝山車站辦「再現祝山－迎曦.朝聖」啟用典禮，當天同步開賣限量700張，「3年5票」第四票的「阿里山－祝山」，每張票價400元，鐵道迷們已準備手刀搶票。
歡慶阿里山新地標祝山車站磅礡啟用，林鐵及文資處自2020年推出「3年5票」藏票計畫第4票「阿里山－祝山」，11月20日上午8點半起，將於嘉義票房、竹崎及阿里山車站開賣，其鐵粉最關心的「0000」、「0001」編碼紀念車票，「0000」於阿里山車站販售、「0001」則是於嘉義票房販售。
台灣鐵路最高點，海拔2451公尺的祝山車站為觀日鐵路，於1986年1月13日通車啟用，是阿里山林鐵第一條自行規畫建造的觀光路線；2020年10月車站改建，歷經3年克服地勢、天候與疫情等改建困境，將在11月21日恢復停靠，再度開啟台灣國際觀光新篇章。
而第四票「阿里山－祝山」顏色，採用象徵日出的金黃色底紋，持票可搭乘阿里山森林遊樂區內祝山線觀日列車；「3年5票」藏票計畫，是林鐵首次發行的名片式紀念車票，從尺寸、底紋圖樣和字型皆考究中興號車票樣式，背面印有票面區間路線圖，完整集滿5張車票，可見背面的林鐵全線圖。
林鐵及文資處長黃妙修表示，祝山車站是搭乘觀日列車，迎接日出前的最後一哩路，改建後的祝山車站不但是台灣鐵路最高海拔車站、更是林鐵最高品質的車站，11月21日祝山線觀日列車即將恢復停靠祝山車站，中途不再停靠對高岳，祝山線單程車票恢復原價150元，歡迎大家前往。
林鐵及文資處指出，11月20日當天為回饋支持者，再推出「集票折價購」，無論車票是否已搭乘過，憑不同區間集票，可享林鐵及文資處限定商品折扣優惠；集滿五全票可享85折；集滿四張票可享9折；集滿三張票可享95折的多重好康優惠。
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