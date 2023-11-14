林下經濟推動有成 林業署將研議「有效保育地」指引

多年來農業部林業署推動林下經濟有成，林業署今天表示，許多社區林業有成為國際認定的「有效保育地（OECM）」地點的發展潛力，林業署預計研議OECM指引，規劃明年下半年出爐，推估會有5成社區有機會納入。

為推廣社區林業，林業及自然保育署與國立屏東科技大學社區林業中心歷經三年，推出社區林業20周年影片「從林開始」，及出版「里山根經濟-社區林業的知與行20年」專書，今天舉辦「社區林業20週年專書暨影片發表會」。

「里山根經濟-社區林業的知與行20年」專書，由屏科大森林系教授陳美惠、經典雜誌副總編潘美玲共同撰寫，採訪社區林業32個標竿案例，內容包含「林下經濟三部曲」、「生態旅遊」與「生物多樣性保育(深耕里山夢田)」三篇章，將社區林業20年來創造的林下經濟成果、生態旅遊的保育成績，呈現社區林業實踐的多元面貌。

林業署表示，這本書作者透過多次的實地訪談，親自見證社區林業理論與實務在社區踐行的典範案例，有實用的知識精華也有感人的社區故事，從中看到活用里山資本的根經濟( Deep Economy)，逐步邁向永續發展的願景。

林業保育署署長林華慶表示，社區林業推展過程中，已執行的3371件計畫，除了成功融合社區營造與生物多樣性保育，更使政府與在地社區，成為共同攜手推動保育工作的夥伴。

林華慶說，解嚴後社區保育才開始發展，但過去林業單位和社區常有衝突，受限舊有法規，林業土地只能拿來造林跟育苗，這幾年法律鬆綁，開始可以栽種段木香菇等，活絡社區部落經濟，居民也更願意加入守護生態保育的行列。

他以南庄部落為例，林下經濟推動成功，當地民眾收入翻倍，進一步回復過去的部落文化和傳統，將來，林業社區會開始推動小旅行、生態旅遊，目前已執行3371件計畫，融入社區營造與生物多樣性保育；另也推動現有保護區外的OECM認證，評估現有5成林業社區都可望納入。