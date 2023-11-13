他問「台灣生活真地獄嗎？」引議 網爆共鳴：缺點一大堆

有人認為台灣生活頗地獄嗎？一名網友在Dcard發起討論，台灣月薪不到3萬，1000萬也只能買不到5坪的鳥窩，引發網友們熱議。

原PO透露，每周動輒5、60個小時的地獄工時，多雨的環境想要買台車上班不用淋雨，價格也比別的國家貴，上大學做分組報告要被教授刁難和組員霸凌，大學畢業幸運考上公職後，輪到長官、同事、民眾三角車輪戰，退休後到東部養老，還要被政府狠削一筆稅。

原PO接著說，男生長得差，看一眼都是性騷擾，女生長得差，就要當街被指指點點，找工作也得被刁難，各地都不乏激怒人的神經病，看不下去的人跟上街頭抗議的人會被拿出來鞭，想移民又出不去，難怪台灣生育率吊車尾，這到底是什麼地獄？

貼文一出，一部分網友支持原PO的理論，「真的超地獄沒錯」、「很久以前就覺得台灣缺點一大堆」、「台灣爛到底是事實，不懂為什麼還有人要護航」、「天啊不要這麼中肯，我覺得特別是年輕人會很有感」、「正在努力移民，在台灣的生活看不到未來只覺得處處碰壁」。

不過，也有一部分網友認為台灣最好最方便，「地獄... 有些地方還在戰爭」、「不買房的人想出國就出國，不生小孩還可以自己享福，哪裡地獄了？」、「建議先去國外住一陣子，會發現很多事情都是台灣人擅自想像國外比較好」、「月薪三萬是你的問題，台灣在所有國家裡面已經算很幸福了」。

此外，有許多人認為原PO所述有很多不合理之處，「1000萬買不到5坪？台北也只有少數這麼誇張」、「很納悶如果薪水不到三萬又高工時，為什麼不換工作...何況加班費的話也破三萬了吧」、「沒邏輯只會抱怨，不會好好講話的回應方式簡直如出一轍」。