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痛到爆淚！20多歲女與白文鳥玩親親 左眼角膜被啄到異位

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
洪啟庭醫師提醒民眾若眼部遭鳥啄到，一定要盡速就醫檢查。圖／本報系資料照片
洪啟庭醫師提醒民眾若眼部遭鳥啄到，一定要盡速就醫檢查。圖／本報系資料照片

高雄一名20多歲陳小姐，把玩朋友飼養的白文鳥，不時玩親視，不料，冷不防地被鳥反啄傷左了眼，痛到眼淚直流，送醫發現做過近視屈光手術的她，左眼角膜已受傷與異位，所幸連續用藥兩周後，角膜細胞已近修復，角膜瓣牢固，視力從傷後的0.1，恢復至0.9，化解失明危機。

收治病例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，陳小姐就醫時，左眼疼痛萬分、睜不開眼，在裂隙燈下發現角膜中間下方有一個0.4 X 0.3 mm的傷口，視力已掉到0.1。

洪啟庭表示，鳥的嘴含有飼料與食物，可能合併有細菌、病毒甚至黴菌等，他當下為陳小姐沖洗左眼並投藥，詢問病史時，發現陳小姐多年前曾接受過近視屈光手術(LASIK)，此次被鳥啄傷，角膜瓣膜因而移位，所幸照料兩周後，角膜細胞已將近修復，角膜瓣牢固，最佳視力回到0.9，失明憂慮已消失。

洪啟庭表示，當有異物(如鳥獸、動物毛髮、羽毛、蚊蟲、風沙、樹葉等)撲向眼睛時，人類眼皮會自然反射性閉闔或轉頭，以防傷害眼睛。事實上仍偶有反應慢半拍，導致致角膜出現程度不一的病變、視力損傷，甚至失明者。

洪啟庭說，以往絕大部分的近視雷射屈光手術(LASIK)進行時，會先做一個角膜瓣，再以高能量的紫外光削除術前先行設計過的角膜基質厚度，達到規畫的近視度數，再將角膜瓣膜沒有縫線的蓋回去，等鄰近的角膜細胞緊密聯合後，才算是一個完整的手術過程。研究顯示:此角膜瓣雖然沒有縫合，但都是安全的，只要不要刻意用力去戳揉，患者都可放心。

洪啟庭表示，近幾年來，眼科技術日新月異，眼科界開發出Trans-PRK和Smile兩種最新的手術方法，不需再製造出角膜瓣，因此已無角膜瓣移位或受傷等的問題衍生了。但是若民眾本身是接受過早期LASIK，無論多久，一旦有異物進眼或遭受不可預期的受傷(例如寵物抓傷等)，都應立即就醫。

手術 近視 視力

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