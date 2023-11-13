王國材指重機上國道干擾多 重機團體:危險的是不安全的駕駛行為

重機團體爭取上國道，預定26日號召5000台重機、上萬人，包圍交通部抗議。交通部長王國材說，重機騎車行為在高速公路干擾多，且民意未達共識，暫無時間表；大型重型機車經營同業全國促進會回應，危險的非「車種」而是「不安全的駕駛行為」，陳抗是不得不手段，盼交通部善意回應，別再搪塞重機團體，當日會採平和理性表達三大訴求。

對於重機族頻爭取上國道，王國材今天在立法院受訪表示，過去經很多討論，以及地方政府溝通，「大家覺得目前還不適合」；主要是重機騎車行為在高速公路上「干擾非常多」，且經交通部高速公路局的民意調查，有6成反對，尚未還達成共識，暫時還無時間表。

大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪鉅順表示，相關團體原本預計7月陳抗，但當時仍決議先暫緩，期間再嘗試與交通部溝通，設法尋求最大共識。

他強調，11月26日站出來，是不得不的手段，正是希望交通部能給予善意回應，別再搪塞重機團體，漠視權益；當日會採平和理性表達三大訴求，包括立即依法開放大型重型機車行駛高速公路、開放大型重型機車得停放機車格、廢除《道路交通安全規則》第99條有關內側車道禁行機車及強制兩段式左轉。

洪鉅順說，交通部不能以民意調查治國，社會或許對重機團體不夠認識，難免因陌生而有誤解，甚至對立；然而，在高速公路上，危險的不是「車種」，而是「不安全的駕駛行為」。

他指出，普遍大部分國家重機都能行駛高速公路，如英國、日本、德國等，現在是只有少數國家才是例外。

大型重型機車經營同業全國促進會預定11月26日發起「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」交通部陳抗集會。

全促會指出，大型重機通行國道法規早在數年前通過，就因中央與地方打壓，使得重機無法依法通行；大型重機倡議團體多年來不斷強調，多數大型重型機車應可自由選擇，要停放於機車或汽車停車格，只要不越線即無影響交通問題，但交通部及地方政府卻仍基於打壓重機出發點拒絕提議。白牌機車更長期受內側禁行機車道與強制兩段式左轉荼毒，始終無法有一條安全回家的路。