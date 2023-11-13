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更強冷空氣這天報到直逼冷氣團 彭啟明：月底前注意有無雙颱共伴效應

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周三、周四回溫，周四白天非常溫暖。不過，周四午後新一波冷空氣報到，降溫很顯著，預期降溫到16至18度。本報資料照片
周三、周四回溫，周四白天非常溫暖。不過，周四午後新一波冷空氣報到，降溫很顯著，預期降溫到16至18度。本報資料照片

今明兩天還是涼涼的，「最冷的時候已經過了」，天氣風險公司總經理彭啟明今天中午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，周三、周四回溫，周四白天非常溫暖。不過，周四午後新一波冷空氣報到，降溫很顯著，預期降溫到16至18度。周五之後乾冷空氣移入變成乾冷的環境，要注意有無輻射冷卻效應，新竹、苗栗等丘陵地方可能低溫會出現。

他說，屆時台北市下探15度左右，可能還不到冷氣團標準，也不排除有這個機會。以台北測站做標準，郊區可能降到11至12度。周五乾冷和最近的濕冷不一樣。

預期今年第17號颱風鯉魚本周會生成，彭啟明說，熱帶性低氣壓預期周二、周三生成輕度颱風鯉魚，來到台灣的機率很低，之後可能還會有颱風生成。

他指出，今年颱風生成偏少，統計上應該要有23、24個左右，最近可能還有一個颱風要生成。這個季節颱風要靠近台灣的機會不高。「颱風可能有兩個，這時候有颱風生成比較難到台灣，要注意有無共伴效應發生」，11月底再觀察。目前所有的預測都沒有到台灣的趨勢，不是往西就是往北。

溫度方面，入秋後以來都是顯著的暖秋，彭啟明表示，台北昨晚終於降到20度以下。台灣秋冬天的南北溫度有很顯著的差異，台北測站昨晚8時首度跌破20度以下，氣溫顯著下滑，北部降溫很有感。最重要是周五還有一波降溫。

彭啟明說，今天北部低溫大約18度左右，預期氣溫會緩升，到周日白天氣溫最高、大約28度。要注意的是周四下半天鋒面和東北季風增強，台北大約會降至15度，這樣的降幅會有感，對身體是很大的環境壓力。「冬衣趕快拿出來」，周五到周六清晨可能是溫度最低的時候。周六、周日會慢慢回溫，但不會像前陣子那樣溫暖、穿短袖的溫度。

他表示，現在剛好是東北季風最強的時候。明天、周三仍是東北風環境，迎風面今明兩天還是有陰沉偶飄雨的情況，預計周四午後有鋒面掠過，冷空氣會往南衝。周五轉乾，冷空氣就來了。

「雖然預期暖冬，不代表不會冷，只是冷的程度、強度和以往相比沒那麼強」，彭啟明說，不排除有比15度更低的溫度出現，目前預測是接近大陸冷氣團的標準。這波過了之後，到11月下旬就是回暖的情形。

彭啟明說，北部周四到周五溫度的變化落差很大，記得多關心年長者；周六、周日慢慢回溫，周末的天氣是可以期待的。中部溫度周五、周六也下滑，大約16度左右，不像北部明顯。南部也是下滑2度左右，大約20度左右。東半部的變化跟北部比較像。

在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，向南移動，時速5公里，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自中央氣象署網站
在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，向南移動，時速5公里，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自中央氣象署網站

颱風 彭啟明 冷氣團

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