空服員著裙裝 立委批涉性平歧視凍結民航局5000萬預算
性平意識抬頭，國籍航空要求女性空服員著裙裝，朝野立委認為涉及性別歧視，應由空服員自行決定，提案凍結交通部民航局年度預算「一般行政」一成、約5000萬元，3個月內向立法院交通委員會提出書面報告，始得解凍。
立法院交通委員會今天上午審查民航局年度預算，民進黨立委陳素月提案指出，國外航空公司早已陸續開放空服員穿著褲裝，包括南韓、日本、越南、加拿大等；行政院2014年宣示「強制女警穿裙子不符合性別平等」，並開放女警穿褲裝執勤，然而我國國籍航空多要求空服員穿著裙裝，不符性平。
時代力量立委邱顯智說，南韓國家人權委員會2013年裁定韓亞航空限制穿裙子、化妝，是深刻的性別歧視；對比其他國家，台灣國際航空落後國際太久，須跟上國際，穿著服飾是表意自由，何況要求是針對女性，更是明顯性別歧視。
民進黨立委何欣純認為，除了涉性平議題，裙裝走路可能有限制，何況若發生緊急狀況，如何因應可能有困難。
交通部民航局長林國顯表示，民航局已發函航空公司，要求重新調和服裝設計，也會持續和航空公司討論，3個月內提出新方案。
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