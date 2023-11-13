6大醫學會促防治 楊泮池籲設國家級肺癌辦公室

肺癌擠下大腸癌成為發生率第一名的癌症，成為新國病。中研院士楊泮池等人昨天呼籲，政府應設立國家級肺癌辦公室，整合行政資源、加大肺癌防治力道，並鎖定二○三○年前達成「一期肺癌確診數倍增」、「肺癌五年存活率倍增」、五年內達成「晚期肺癌患者五年存活率倍增」等三大目標。

楊泮池昨邀集中華民國癌症醫學會、台灣免疫暨腫瘤醫學會、台灣肺癌研究學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會及台灣醫學會等六大醫學會，發表台灣肺癌防治共識，朝「廿五年內肺癌死亡率減半」願景前進。

楊泮池指出，中期目標為結合國健署推動的低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）篩檢，達到一期肺癌診斷數倍增，及肺癌五年存活率倍增，短期目標則又分為初級預防、次級篩檢及三級治療等三面向進行防治。

國衛院國家環境醫學研究所所長陳保中則說，國衛院會與環境部合作，讓暴露在高危險空汙環境的民眾，也能被納入ＬＤＣＴ優先擴大篩檢對象。