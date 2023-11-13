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換購機車者 7成仍選燃油機車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

政府雖然推動運具電動化多年，但環境部補助汰舊換新電動車的政策不僅鼓勵民眾使用私人運具，與交通部推動公共運輸政策矛盾，交通部的調查也發現，逾七成換購機車者，仍選擇燃油機車，減碳力道仍不足。環團指出，由此可見相關政策對民眾無感，除補助外，還要打造友善環境，才能增加更換電動機車的誘因。

交通部的「機車使用狀況調查報告」指出，去年使用燃油機車的占比達百分之九十點六，雖比二○二○年減少五個百分比，但電動機車使用率仍僅占百分之九點四。此外，近九成汰換現有機車後仍續購機車者，選擇燃油機車的比率仍達百分之七十二點二，想換購電動機車者不到三成。

綠色和平專案主任張皪心說，政府喊出二○五○淨零目標，國發會也提出二○四○電動運具市售比達成百分之百，但目前台灣電動機車占整體機車登記的比率僅百分之四點四，相距二○四○年的目標甚大，顯示相關政策對民眾無感、沒足夠誘因，才會導致逾七成民眾仍選擇續買燃油機車。

張皪心認為，推動運具電動化需要長期規畫，不能光靠補助，更要打造友善的環境；她說，下一任總統勢必要推行電動運具，首先得加速普及充電設備，緩解民眾對電動機車的「里程焦慮」，也逐步規畫燃油車輛進出管制，並加強宣導，讓民眾認同電動運具對達成淨零碳排、減少空氣汙染等好處。

荒野保護協會棲地守護部議題專員黃嘉瑩表示，雙北市公共運輸較完善，其他縣市政府地區如何因地制宜、強化公共運輸，並思考降低機車數量、提出民眾願意多搭乘公共運輸的誘因及方式，才能讓私人運具使用者移轉至公共運輸。

電動機車 公共運輸 交通部

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