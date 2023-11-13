高齡駕駛事故增 換照制遭疑有漏洞

國內規定滿75歲以上長者每滿3年須換發駕照，但法不溯及既往，2017年7月前滿75歲長者除非有違規記點或吊扣駕照處分，否則不必換照，外界質疑是制度漏洞。由於北市近年高齡駕駛事故有上升趨勢，北市警局建議將長者健康狀況納入考量，如無法正常操作車輛或有認知衰退徵兆，應回歸換照制度。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯說，當年不溯及既往，是考量許多長者雖仍有駕照，但已無開車，一旦有違規記點或吊扣駕照處分，表示這些人仍會持續開車，自然回歸換照制，外界若認為有檢討空間，交通部會納入考量。

北市75歲以上長者去年因交通事故死傷729人，創近6年新高。月初91歲翁開車載妻子到台大醫院，抵達舊院區時疑轉彎操作不慎、誤踩油門，失控撞入路旁涼亭，2名路人受傷。

高齡駕駛換照新制上路6年，北市75歲以上長者無論交通事故或死傷人數都逐年創新高，2018年1584件有5死531傷，2019年1752件有1死606傷，2020年1897件有1死685傷，2021年1800件有6死712傷，2022年2180件有2死727傷。

北市議員鍾沛君說，不是所有的高齡駕駛都有危險性，但不少民眾對高齡駕駛免換照有疑慮。法條看似有保障，卻有大漏洞，她要求市警局1個月內統計北市81歲以上免換駕照長者人數，鼓勵長者主動定期換照評估。

北市警局長張榮興承諾會和相關單位討論；交通警察大隊事故處理組長王雅佩說，高齡化愈來愈嚴重，高齡駕駛肇事趨勢也逐年上升，警察局近年配合監理單位鼓勵長者繳回駕照，改用敬老卡搭大眾運輸。

用路人邱先生說，北市路況複雜，長者有時不熟悉，緊急時反應不過來很危險，75歲以上應統一規定3年換照，確保自己和他人安全。

立委參選人張斯綱說，法條看起來確實有點寬鬆，若長者仍有開車需求，應要求定期換發駕照。

立委參選人苗博雅說，可漸進改革，但要充分溝通，別讓長者覺得自己沒用，也別讓換照制門檻變太低失去意義，才能達到把關作用。