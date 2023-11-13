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聯經首辦人文企業獎 鼓勵投入社會關懷

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

聯經出版與社團法人台灣社會企業永續發展協會（ＡＳＳＥＴ）共同合作，首次舉辦「人文企業獎」，即日起至本月卅日接受報名。該獎旨在獎勵企業投入人文發展與社會關懷，提升企業團體及組織機構在ＥＳＧ實踐上的實質內涵，讓社會與環境朝更美好的方向前進。

明年適逢聯經創立五十周年，在深耕人文、歷史與社會科學內容外，深感「人文精神」對於變化快速的社會與人心日益重要，為此與長期關注社會企業的ＡＳＳＥＴ攜手，共同設立「人文企業獎」。

「人文企業獎」共分為五個獎項：包含有「社會關懷獎」、「藝文推手獎」、「教育提升獎」、「地方發展獎」及「動物保育獎」，並依企業投入時間，評選後授予投入十年以上的典範獎、六年以上的卓越獎與三年以上的創新獎等三種獎別。

聯經表示，獎項目的在表彰長期投入人文發展與社會關懷的企業，期待更多企業關注投入人文與公益，促進社會共好。相較大多數企業獎項以經營、績效為主體，「人文企業獎」以更軟性的姿態關注於企業的社會關懷、平等對待與進步價值。且更突顯企業在專業性與功能性之外，對於社會發展與社會責任的促進及投入。

首屆「人文企業獎」另邀請七位重量級評審組成評審團，兼顧產、官、學界，且極具聲望與公信力。除透過獎項的評選及頒發，鼓勵長期投入人文與社會關懷的企業外，期望提升企業團體及組織機構在ＥＳＧ實踐上的實質內涵，鼓勵企業與機構彼此交流學習及共同累積。

「人文企業獎」網頁為https://www.asset-event.tw/sign/sign5

社會企業 聯經出版 績效

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