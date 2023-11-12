高齡駕駛恐成「移動神主牌」？醫生建議一狀況下別再上路

近年高齡駕駛事故頻傳，聯合醫院醫生姜冠宇說，每個人身體退化速度不一樣，主要還是要依身體症狀判斷，特別是肌肉控制，如果大腿肌肉不夠，油門、煞車掌控就會有危險，如果當醫生判斷需要使用輔具者，通常就不適合再開車。

依據交通部道安查詢平台統計數據，全國65歲以上高齡長者駕駛汽、機車發生交通事故發生件數從2011年2萬3854上升到2023年的7萬2488件，呈現上升趨勢，與高齡人口數占比越來越高，及醫療、環境進步，高齡長者外出意願增加有關，衍生高齡長者駕車安全議題。

姜冠宇說，駕駛最重要就是當下記憶力、判斷力、視力，當然40歲以後，身體機能就會開始走下坡，但每個人退化速度不一，有些人70、80歲反應力仍很好，當然開車也沒問題，若出現退化如走路緩慢、反應力下降，經醫師判斷需使用輔具者，通常就不建議開車。

姜冠宇說，除了上述狀況，肌肉控制度也很重要，開車時油門、煞車掌握很重要，如果有肌少症症狀發生，大腿肌肉量不夠，開車就有危險，如果走路速度變慢，例如1秒鐘可能只有辦法走1步，這樣狀況下就不適合開車，或者當視力退化或有白內臟等症狀，嚴重者通常也不適合再開車，建議改搭大眾運輸工具。