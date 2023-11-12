巴沙魚是什麼？「多吃恐傷腎」話題延燒3天聲量破千 專家說法一次看

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文／林子洵

近日，有餐飲業者指出，許多人喜愛的「巴沙魚」大多都是國外進口，且泡有磷酸鹽，吃多對身體相當有害，該貼文發出後，關於「巴沙魚」的食安問題，也立刻引起網友們熱議。對此旅日女星歐陽靖也對此發表看法。



巴沙魚是什麼？

巴沙魚是一種源自東南亞湄公河流域的鯰魚品種，外觀像鯊魚，魚型流線修長。巴沙魚價位較低、雜食性、生長快，多以淡水養殖方式大量生產。

巴沙魚與多利魚的差別

不少民眾經常將巴沙魚與多利魚搞混，多利魚是一種名為魴魚的魚種，又稱鏡魚、鏡鯧、海魴、馬頭鯛，外型呈橢圓形，最大特徵是體側中央有一個藍黑色圓斑。但在台灣市場多以加工或料理方式販售，所以不易從外觀分辨。

餐飲業者發文指出巴沙魚有害

有餐飲業者在網路上針對「巴沙魚」做出個人見解，指出從國外進口的巴沙魚，幾乎都是來自越南的鯰魚，但因為台灣人許多人喜歡「無刺又軟」的口感，因此拚命進口，加上泡上磷酸鹽後更讚，整個澎發起來變兩倍大，吃起來苦苦的爛爛的，一堆吃到飽在用。

該業者也透露，曾經在五年前詢問有無廠商販售沒泡藥的巴沙魚，結果有一間主動聯繫，也真的不錯，只是「因為沒有泡藥沒有包冰，所以價格比有泡藥的貴了2.5倍，幾乎沒人要買」。

業者指出，動物體內在自然狀態下已經含有磷，若涉入過多磷酸鹽恐怕會使人體內的磷超出正常範圍，導致「鈣的恆定失調，容易引發骨質疏鬆、腎結石等疾病」，過量的磷可能讓血管鈣化變脆，「與慢性腎臟病、心血管疾病、高血壓等的發生密切相關」。

業者最後強調，自己身邊有些朋友洗腎洗到離世，因此才不斷宣導不要食用過量、不要長期食用，「不是只有巴沙魚，很多海鮮都有，我指的並不是吃了磷酸鹽就一定會洗腎，請別曲解哥的用意」。

歐陽靖也在臉書上發文表示，最近被疑似食安問題的文章洗版，提到巴沙魚因無刺、肉質軟、超便宜而受歡迎，日本人也會吃。

在日本，有許多平價飲食店中寫成「白身魚」，但事實上，沒有註明魚種的很多都是越南產的「バサ魚」，因為太便宜了，如果餐飲店特別寫出魚種，顧客好感度不高。

在日本「白身魚」經常被油炸過做成南蠻漬，甚至會被小資媽媽作成幼兒副食品。歐陽靖說，其實無論真相如何，多元食材的飲食絕對是最好的，不但可以吸收不同營養成分，還可以避免攝取過多人工添加物，最後提到，「人類吃飯又不是在吃飼料？即使再好吃的食材也不能只吃一種還狂吃⋯」，但還是呼籲大家「多多支持台灣的無毒虱目魚、龍虎班」。

「台灣事實查核中心」詢問專家解惑

事實上，先前台灣事實查核中心就曾詢問國立海洋大學水食品科學系名譽教授蕭泉源、陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授楊振昌等專家相關問題，專家表示，「台灣市售巴沙魚片、魚排多為越南進口的加工產品，加工過程如有合法添加磷酸鹽，只要是依規定限量使用，並無食安問題」。

專家指出，食品添加物會增加腎臟代謝負擔，腎功能不好者應注意磷酸鹽攝取，多吃天然食材；健康人在適度飲食下可正常代謝磷酸鹽，並不會因為攝取到磷酸鹽而洗腎。

針對流傳「巴沙魚會煎出大量白色藥水，或魚縮小兩倍等，均為添加磷酸鹽的緣故」，專家則表示，退冰後煎出的白色液體可能為魚肉蛋白質或裹粉裹漿的澱粉類，是否為磷酸鹽須化驗才知道；另外，巴沙魚泡過磷酸鹽並不會變成兩倍大，若煎煮後縮小，可能是產品過度保冰所致。

僅一周聲量突破千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「巴沙魚」近一週的聲量趨勢變化，可以發現，僅僅一週時間總聲量就來到1,804筆。11月3日有餐飲業者在臉書粉專上發出巴沙魚相關的食安問題後，單日聲量就來到622筆，至今仍在網路上引起討論與話題。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

另外，來看「巴沙魚」近一週的熱門關鍵字，可以發現「過磷酸鹽」、「泡磷酸鹽」、「磷酸鹽」、「鹽類」、「磷酸」等相關字詞都成為網友們熱議的話題。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月03日至2023年11月09日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『巴沙魚』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



