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益生菌不只有益 未來盼能治癌症

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台大小兒科特聘教授倪衍玄（右）12日演講表示，但隨著醫療進步，益生菌也逐漸能夠「針對特定疾病進行治療」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台大小兒科特聘教授倪衍玄（右）12日演講表示，但隨著醫療進步，益生菌也逐漸能夠「針對特定疾病進行治療」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「過去對益生菌的觀念，就像是優格等健康食物，是吃了對身體有益，」台大小兒科特聘教授倪衍玄12日演講表示，但隨著醫療進步，益生菌也逐漸能夠「針對特定疾病進行治療」，甚至未來盼能透過基因工程，培養能抵抗癌症的細菌。

「2023台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」12日邀請眾多學者與教授到場演講交流。其中，倪衍玄為本次「台灣醫學會學術演講獎」得獎人，其專業為小兒胃腸肝膽營養學，發表近300篇論文，更贏得多項學術獎項。

三歲定腸道終身

倪衍玄說，人從懷孕、出生到長大，會歷經喝奶、吃副食品到進食等過程，而體內的菌叢大概於3歲前底定，民眾長大後會因為每天飲食，導致菌叢有著些微變化，但整體變化不大。

倪衍玄舉例說，有些疾病在歐美非常流行，在孟加拉不盛行，但孟加拉有些小孩子三歲後才被棄養，經過慈善機構的協調，後來被美國人領養，持續在美國生活長大，但最後卻發現，該孩童得到特定疾病的機率與孟加拉民眾是一樣的，所以說「三歲定終身」，有時候從小在哪長大，就會底定身體的狀況。

糞便移植能治病

倪衍玄指出，人體腸道的細菌種類共計超過5千種，但一般民眾腸道只要有100到150種，且族群相對平衡，就是健康的腸道，所以也有些民眾出現「菌相失衡」的狀況，像是特定細菌的數量過多。

他表示，現在會透過「糞便微生物移植」（Faecal microbiota transplant），即轉移健康捐贈者的糞便細菌到病人身上來達到治病的目的，恢復民眾腸道菌落的平衡，並以灌腸、胃喉或口服膠囊施行。

盼能治療癌症

倪衍玄說，但有纖瘦的母親接受了女兒的微生物移植，體型也跟著變得肥胖，意味著微生物移植仍非精準醫學，就像是過去益生菌更像是食物，是對健康有益的東西，但並非用來治病。

他強調，但新一代的益生菌就是希望能以「治病」為目標，像是病患得到癌症後，病灶處常常有細菌入侵，但若能透過基因工程來讓細菌有反抗癌症的能力的話，益生菌也能在癌症治療上有所成效。

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