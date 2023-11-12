聽新聞
test
0:00 / 0:00
東北季風持續發威 大雨、陸上強風特報
東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，影響時間至晚上。今天基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石。大雨：基隆北海岸、宜蘭縣山區。
氣象署發布陸上強風特報，影響至明天晚上。東北風偏強，今天桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，基隆北海岸及台東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
陸上強風特報影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。
氣象署說，今、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；今日基隆北海岸及東北部地區有雨，並有局部大雨或豪雨，桃園以北、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言