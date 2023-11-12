快訊

柯辦：柯文哲從未向蔡正元道歉 太陽花事件僅交換意見

開罐頭前一動作多數人都忘記 可能讓細菌和微生物進到食物裡

虧損達24億美元 美國空軍一號想換波音747-8卻變大錢坑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北季風持續發威 大雨、陸上強風特報

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，影響時間至晚上。本報資料照片
東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，影響時間至晚上。本報資料照片

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，影響時間至晚上。今天基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石。大雨：基隆北海岸、宜蘭縣山區。

氣象署發布陸上強風特報，影響至明天晚上。東北風偏強，今天桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，基隆北海岸及台東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

陸上強風特報影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。

氣象署說，今、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；今日基隆北海岸及東北部地區有雨，並有局部大雨或豪雨，桃園以北、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

馬祖 基隆 澎湖縣 天氣動態

延伸閱讀

基隆咖啡廳密度高四大風格 市府介紹私房咖啡口袋名單

馬祖向遊客招手！砸重金改善海空交通推廣國際藝術島

鄭文婷競總成立 林右昌致詞批謝國樑「錢黑白開」基市府回應

明桃園以北降雨機率高 下周迎首波大陸冷氣團機率高

相關新聞

免裝備直接入住！ 全台7個「韓系豪華露營」精選 超優質野奢露營區，享受Outdoor住宿餐飲推薦

露營已成近年戶外新顯學，無論是自備重裝的本格派，或是懶人出遊一秒搞定的豪華露營，在台灣的各個角落都能找到多元且豐富的營地。近年興起的「Glamping」將豪華的旅宿體驗與露營結合，讓你不用預備任何露營

驚喜大復活！ 麥當勞「土城裕民店」12月回歸原址 網笑：土城人眼淚白流了

驚喜大復活！ 麥當勞「土城裕民店」12月回歸原址 網笑：土城人眼淚白流

桃園人的聖誕節！台茂購物中心「雪怪與迷宮耶誕樹」打造真實版冰雪童話 加碼「整點飄雪秀」浪漫必拍

預熱耶誕！桃園台茂購物中心今年將打造「雪怪與迷宮耶誕樹」，並於11月16日降落B2挑空中庭，邀請大家與萌萌雪怪們一同共度歡樂耶誕。

抬頭看！ 台北天空雲出現「神奇結界」 美景兩世界壁壘分明 網笑：快選邊站

今早抬頭看的人好心情！ 台灣最近幾天的天空很美麗，日前曾出現滿滿的「棉花糖」高積雲，讓網友驚呼像糖果般美麗。今(10日)早晨許多人出門時，抬頭就看到天空的雲出現「神奇結界」，壁壘分明的雲層集中在一側，而另一側則是完全無雲狀態，同一天空雲朵呈現一分為二的美麗，令人嘖嘖稱奇！

床蝨危機怕爆！ 網紅曝切身之痛「一被咬癢10天」 1個月後還看得到疤

繼法國、英國爆發床蝨危機後，近期蔓延至韓國多個城市也傳出蟲害入侵通報。對於台灣人愛到韓國旅行，網紅「布萊N 機票達人」特別於臉書曝切身之痛，他提到當時被咬到後，比蚊子咬癢非常多，且咬一天可以癢10天，1個月後看被咬的地方還有疤！

5米高熊大現身！ 南紡購物中心變身「聖誕魔法村」 浪漫必拍「13米耶誕樹」+「浪漫雪花秀」一週3天快打卡

5米高熊大現身！ 南紡購物中心變身「聖誕魔法村」 必拍「13米耶誕樹」+「浪漫雪花秀」一週3天快打卡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。