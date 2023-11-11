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成大重症兒童醫院月底奠基 三年後完工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
成大重症兒童醫院月底奠基，成大醫師感謝市府與王定宇爭取。記者周宗禎／攝影
成大重症兒童醫院月底奠基，成大醫師感謝市府與王定宇爭取。記者周宗禎／攝影

成大醫院爭取在台南歸仁沙崙科技城設置重症兒童醫院，案經中央接受定案並支持持續推動醫療園區，醫院預計月底奠基、3年後完工。成醫小兒科教授謝奇璋、台南市醫師公會前理事長王正坤、歸仁大武崙綠能園區促進會榮譽理事長黃順記等今天聯名感謝市府、立委王定宇投入爭取。

副市長趙卿惠表示，代表市府感謝眾多醫界支持，沙崙設定目標是綠能科學城，研發用地要變更撥用醫院用地非常不易。市長黃偉哲2020年率團爭取兒童醫院，那時開始她與市府團隊幾乎每個月北上爭取，王定宇也到場支持10多次。最後由公家醫院成大以「有償取得」方式才有足夠用地，非常難得。

趙卿惠指出，因為這也是總統蔡英文的政見，是台南在幫忙實現，尤其成大醫院與眾醫師爭取、王定宇大力協助，在提醒中央不能配合、將會不斷質詢後，爭取之路才開始順暢。未來除最初針對兒童、重症成立專責醫院，將持續擴充醫療量能，也可照顧北高雄與南部民眾。

王定宇表示，成大沙崙醫院面積15公頃你目前的成大醫院還要大，預計醫師護理1500人進駐，不但能促進周圍生活機能與醫療相關產業發展，將來更能服務雲嘉南部地區，造福更多民眾。

他表示，那幫47.8億元的成大醫院沙崙院區第一期工程，月底奠基後將成為台南南關線「百年來欠缺的最後一塊拼圖」。他很感謝總統府資政、前衛生署長李明亮醫師公會前理事長王正坤稱父關廟母歸仁，重症過去診所要轉成大，現在歸仁

沙崙又是資安重鎮，新冠「是生物武器」，未來類似攻擊需要高端防護國際級機構，感謝王定宇與李明亮、謝奇璋陪他幾次穿梭總統府、行政院，南關線醫療品質才有今日的翻轉，南部的急重症、罕見病症兒童才能夠得到妥善的醫療與照顧。

王定宇說，「醫者父母心，成大沙崙醫療園區的催生，出身歸仁紅瓦厝的李明亮和成醫小兒科同仁熱心奔走功不可沒。

成大重症兒童醫院月底奠基，成大醫師感謝市府與王定宇爭取。記者周宗禎／攝影
成大重症兒童醫院月底奠基，成大醫師感謝市府與王定宇爭取。記者周宗禎／攝影

成大醫院 王定宇 醫師

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