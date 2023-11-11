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回響／公立動物園保育員明年加薪 北市動物園樂見其成

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
動物保育員薪資凍漲超過30年，行政院預計通過調高危險加給3000至5000元，薪資最多可逾4萬元，新制擬明年元旦上路，全國公立動物園（鳥園）都適用。此為台北市立動物園保育員張天勇。本報系資料照／記者黃義書攝影
動物保育員薪資凍漲超過30年，行政院預計通過調高危險加給3000至5000元，薪資最多可逾4萬元，新制擬明年元旦上路，全國公立動物園（鳥園）都適用。此為台北市立動物園保育員張天勇。本報系資料照／記者黃義書攝影

本報陽光行動專題「動物保育員薪低」，關注保育員薪資凍漲超過30年，行政院先前已與台北市動物園達共識，預計通過調高危險加給3000至5000元，薪資最多可逾4萬元。今傳出好消息，新制明年元旦上路，全國公立動物園（鳥園）都適用。台北市立動物園表示，樂見其成，也尊重中央決定。

台北市立動物園去年12月首度向中央爭取「加薪」，建議修訂「各公立動物園（鳥園）擔任危險性工作人員危險職務加給表」、新訂「台北市立動物園保育獎金支給要點」，今年3月遭中央退回，6月後陸續調整兩案並報送中央。

動物園經9月與行政院人事總處開會後，最後磋商達成危險加給調高3000至5000元，薪資有望達4萬元。園方10月已行文北市府，市府再函報教育部，教育部也已報送行政院審查中；行政院也透露，不只台北市立動物園調整危險加給，新竹市立動物園、高雄壽山動物園及南投鳳凰谷鳥園保育員皆適用。

台北市立動物園長諶亦聰今表示，先前與人事總處開會，就是希望明年1月上路，經過資料報送市府、中央，目前行政院審查中，盼能順利於明年1月上路，同仁們都很期待，將會有213人受惠。

對於薪資調整是用其他3間公立動物園與鳥園，諶亦聰說，新竹市立動物園與壽山動物園一直是台北市立動物園的夥伴，三方服務量體雖然不同，但大家都是重要的動物工作者，尤其台灣動物工作者相當小眾，此次尊重中央一體適用的決定，她樂見其成。

壽山動物園 北市 行政院 薪資凍漲 動物園

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