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護理缺工... 陳建仁：明年擬編200億經費 改善醫事人員待遇

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院長陳建仁今出席「台灣醫學周」開幕儀式致辭時表示，為體恤醫護人員辛勞，政府已規畫明年投入至少200億經費補貼醫事人員薪資。記者曾吉松／攝影
行政院長陳建仁今出席「台灣醫學周」開幕儀式致辭時表示，為體恤醫護人員辛勞，政府已規畫明年投入至少200億經費補貼醫事人員薪資。記者曾吉松／攝影

疫後護理缺工，各職類醫事人員日前走上街頭，抗議不合理勞動環境及薪資待遇，讓「職場有如地獄」。行政院長陳建仁今出席「台灣醫學周」開幕儀式致辭時表示，為體恤醫護人員辛勞，政府已規畫明年投入至少200億經費補貼醫事人員薪資。衛福部健保署署長石崇良說，規畫補貼對象是醫師以外的醫事人員，但計畫細節還在討論中。

陳建仁說，健保不能以血汗醫護為基礎發展，第一線醫護人員在健保體系中，應得到足夠尊重、感恩與給付，蔡英文總統已找自己與石崇良、衛福部長薛瑞元討論，如何透過健保及公務預算，提升醫事人員薪資，並提到醫護待遇「不能都靠健保」，政府公務預算也要編列撥補，「明年預計投入至少200億經費，讓醫事人員獲得應得的薪資與加給。」

石崇良表示，總統關心醫護人員薪資待遇，討論後預計針對「醫師以外」的各職類醫事人員，包括護理師、放射師、醫檢師等加薪，規畫二大方向，第一是透過健保總額編列薪資補貼款項，但今年總額已定，須等明年總額規畫時討論，後年才能生效；第二則是以公務預算撥補，明年就能生效。

石崇良也說，若以健保總額編列，雖然等待時間較長，但能確保醫護薪資常態性成長，每年都隨總額成長而增加，公務預算編列雖然能較快生效，缺點則是須視政府財政狀況，未必能穩定編列。實際薪資補貼方式，待計畫內容成形後，會再對外公布。

「醫護人力缺乏，全球都在發生。」石崇良表示，雖然疫情降級、指揮中心解編，但新冠病毒還未遠離，感染呼吸道疾病的民眾仍然不少，在大眾拿下口罩時，只有醫護人員還在戴口罩、沒有鬆懈，所以政府考量，在提高醫療投資GDP占比的同時，也要考量醫療人員待遇，照顧真正在第一線付出的醫護。

陳建仁則說，新冠疫情這場防疫戰爭，台灣「打得漂亮」，台大副校長張上淳擔任防疫顧問，帶領防疫團隊由SARS期間吸收的感染控制經驗，做到200多天全台「0確診」，讓全球都經驗，總統特別表示，這不是一人努力即可達成，是集結全台2300萬無名英雄，所有醫事人員努力才有的成果。

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